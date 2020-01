Zouden jullie die rookovens de keuken uit willen schoppen?

Even een sprongetje maken. Na een hoop rekenen kwamen mijn vrouw en ik erachter dat ik waarschijnlijk zeven jaar geleden met roken ben opgehouden.

Na ruim 45 jaar trouwe dienst was dat een flinke gebeurtenis. Tja, wat wil je als je op je twaalfde begint en je echt denkt dat roken het mooiste is wat je ooit is overkomen?

Ik zie me nog staan met dat builtje shag en die vloeitjes, verstopt onder de overtrek van mijn zadel, totdat mijn pleegvader zijn/mijn fiets even nodig had en vond dat die allerbelabberdst zat. Ik kreeg geen straf maar een rooktijd: elke zondag na de kerk mocht ik een pijp roken. Twaalf was ik!

Lieve, lieve koks, zouden jullie die verschrikkelijke rookovens met een boog de keuken uit willen schoppen? Zelfs elke groente wordt tegenwoordig gerookt. Mannen, vrouwen in de keuken: roken was een noodgreep om in moeilijke omstandigheden vlees wat langer goed te houden.

Prima voor rookworst en theeworst. Oh, theeworst! Heel licht gerookt.

Maar dat ik na zo’n glorieuze wedstrijd een week lang de smaak van uitgekauwde pijpenragers in mijn mond heb, hoeft dat alsjeblieft niet meer?

