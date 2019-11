Recept van de dag: specerijenstoof

De stroop is ontwikkeld door de Foodcurators in opdracht van het museum. Men dacht: waarom geen stroop met specerijen. Een heel goed idee. Er zit onder andere anijszaad, venkel, kaneel, nootmuskaat, foelie en peper in. Er staat helaas niet op waar de stroop van is getrokken. Suikerstroop, appelstroop? Ik denk appel.

Het zou mooi zijn als een grote stroopproducent dit schitterende product in de handel brengt. Dan kan jij het mooi gebruiken voor een mooi stoof.

Nodig voor 4 personen:

•800 gr stoofvlees (riblap)

•2 uien, in grove stukken

•2 stengels bleekselderij

•2 eetl suker surep of:

•½ theel nootmuskaat

•½ theel kaneel

•1 theel jeneverbes

•1 theel pepers

•2 theel venkelzaad)

•1 fles stoutbier (33 cl)

•Worcestersaus

•restje bouillon

Bereiden:

Bak en het vlees even aan in wat boter. Haal uit de pan. Zet de ui even aan. Beetje selderijstengel nog. Dan wat pepers, wat jeneverbes. En beetje venkelzaad, beetje kaneel, beetje noot en laat tot geuren komen. Leg het vlees erop. Giet er een vlees stoutbier bij, plus een scheut stroop, vul aan met wat bouillon tot het vlees onderstaat. Dan nog wat zout, paar druppel worcestersaus en klaar. Breng tegen de kook, zet in een oven op 80 tot 90 graden en laat er een uur of zes staan. Eventueel de jus een beetje binden. Moet jij eens proeven, wat een stoof…!