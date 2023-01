Interieurtips: zo haal de je woontrend Japandi in huis

(Thee)ritueel

Voor het gevoel van welzijn is het goed om dagelijks bewust thee te drinken. Zie het als een vast ritueel zoals in Japan en China de gewoonte is. Door mindful te zijn – al is het maar voor vijftien minuten - krijgen je lichaam em geest een meer ontspannen focus. De theeset Umea van Bredemeijer inspireert om op een sfeervolle manier het theeritueel te beleven. De keramieken theepot (1,2 liter) heeft een bamboe deksel en een theelicht. Extra leuk met de bijpassende keramieken theemokjes met bamboe onderzetter.

Modern en zen

Ⓒ bank Denise van Sevn

Houd het interieur licht van kleur en werk met natuurlijke materialen en organische vormen. Hierdoor voelt de ruimte ruimtelijk en rustgevend aan. Zorg voor voldoende zachtheid in de vorm van een vloerkleed, gestoffeerde bank, kussens en plaids voor extra warmtebeleving.

Ambachtelijk chic

Ⓒ eetkamerstoel Bok van Ethnicraft en Maison du Monde, Kampala FW22

Ambachtelijk gemaakte houten meubelen en handgemaakte accessoires verrijken de persoonlijke stijl van het interieur. De Bok eetkamerstoel van Etnicraft is ontworpen door Alain van Havre en is inmiddels uitgegroeid tot een moderne klassieker. Dankzij de retro vorm wordt de sfeer in huis tijdloos en chic.

Tweedimensionaal stylen

Ⓒ vazen van By Boo

De nieuwe voorjaarscollecties laten allerlei variaties zien op handgemaakte accessoires die tweedimensionaal van vorm lijken. Door het platte volume zijn ze mooi als een stilleven neer te zetten zonder te veel plek in te nemen. Mooi voor op de sidetable.

Smaakvol

Ⓒ theedoos bamboe van Bredemeijer en vloerkleed Deco van Rugvista

Je kunt thee op stijlvolle wijze bewaren in deze zwarte theedoos gemaakt van bamboe. De vier blikjes zijn speciaal ontwikkeld voor het bewaren van losse thee. Zo blijft de thee lang houdbaar en blijft de smaak hetzelfde. Met de bijhorende theelepel schep je de thee makkelijk uit de blikjes.

Goede nachtrust

Ⓒ bed Pure van Loof

Een ruimtelijke slaapkamer geeft je letterlijk en figuurlijk lucht tijdens het slapen. Ventileer ’s nachts en slaap onder natuurlijke materialen die ademen zoals linnen, wol en dons. Het Pure bed van Loof met hoofdbord in eikenlook is mooi door zijn eenvoud. Het past perfect in de Japandi-sfeer maar ook in een meer industriële woonsfeer.

7. Zwart-wit

Ⓒ woonaccessoires van bmstores.fr

Mix witte en zwarte dessins en accessoires met elkaar want dan creëer je een coole decoratieve sfeer die nog steeds rustgevend is! De woonaccessoires van bmstores.fr in organische vormen versterken de unieke en persoonlijke sfeer in huis.