Met deze zes tips geef je de slaapkamer een stijvolle opfrisbeurt

De basis voor een goede nachtrust is een goed bed, een fijn matras en niet te vergeten: zacht beddengoed. De minimalistische en gestroomlijnde vormgeving van het nieuwe Essential-bed van Auping geeft de slaapkamer een modern-sportieve look. Dit bed is volledig recyclebaar en wordt op maat voor je gemaakt in je eigen favoriete kleur met een gelakt of gestoffeerd hoofdbord. De hoogte van de poten kies je zelf en er zijn zwevende zijtafeltjes als nachtkastje; handig in een kleinere kamer.

Zacht

Ⓒ Tapijtcollectie Desso & Ex Nature van Dessotarkett

Een zacht en kamerbreed tapijt is de ultieme sfeermaker voor in de slaapkamer en essentieel voor een gedempte akoestiek, comfort en een gevoel van luxe. De gelaagde patronen in rustgevende blauwtinten in de nieuwe collectie Desso & Ex Nature maken de slaapkamer persoonlijk en stijlvol.

Met je hoofd in de wolken

Ⓒ Pastoe a'dammer-opbergkasten, behang Cirrus Daylight van Hovia.com

Voor een dromerige sfeer is het behang Cirrus Daylight de sfeermaker zonder te veel de aandacht te trekken in de slaapkamer. Als wanddecoratie heeft dit behang een ruimtelijk effect. Extra voordeel is dat het makkelijk te combineren is met een modern design.

Hippe streep

Ⓒ Kruk Louis van Hoogenboezem en dekbedovertrek van Auping

De streep is aankomende zomer hipper dan ooit in huis. De klassieke en tijdloze uitstraling van het streepdessin krijgt een sportieve draai door de hippe kleurencombinaties. Het krukje Louis van Hoogenboezem past in elke kamer maar is in de slaapkamer extra handig om erbij te hebben. Ook leuk als nachtkastje!

Icoon

Ⓒ Fauteuil Mushroom van Pierre Paulin en vaas Kare Design van De Spits interieurstudio

Dit ontwerp, de Mushroom fauteuil, van de wereldberoemde ontwerper Pierre Paulin is in 1960 ontworpen en voelt anno 2022 aan als nieuw en eigentijds. Het is een iconisch designobject dat veel designliefhebbers maar al te graag als collectors item in de slaapkamer hebben staan. Combineer met een groovy poef en retro-look vaas voor een gezellig leeshoekje.

Interieuradvies

Ⓒ Tafellamp Bellhop van Flos via De Spits en HK living via Piet Klerkx

Voor vrijblijvend interieuradvies en een interieurtekening op maat kun je een kijkje nemen in in Woonmall Alexandrium. Daar is onder andere te zien hoe je met de slaapkamertrend Blue Sky een rustgevende en verkwikkende sfeer creëert.