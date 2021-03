’Iedereen staat te trappelen om weer op reis te kunnen’

Hij benut de coronaperiode om te klussen in en rond de zes cottages die Mazzard Farm (Devon) telt. Helemaal voluit renoveren kan Ruud Jansen Venneboer (53) ook weer niet, want de kas is toch een beetje leeg na zoveel maanden zonder inkomsten.

„Gelukkig hebben we vorig jaar zomer gezien hoe snel het ook weer goed kan gaan”, glimlacht Ruud, samen met zijn Engelse vrouw Jacqueline Parker eigenaar van het idyllisch gelegen Mazzard Farm. De pittoreske cottages bevinden zich op een uitgestrekt terrein met veel speelmogelijkheden en zelfs wat dieren.

Beiden hebben zoals iedere ondernemer in het toerisme een heftig coronajaar achter de rug, maar zagen vorig jaar ook hoe snel de boekingen opliepen toen reizen begin juli weer een tijdlang mogelijk was. „We moeten het vooral van de zomer hebben. Vorig jaar juli, augustus, september en oktober zaten we zo vol dat we het gemis aan omzet daarvoor bijna goed hebben gemaakt. Uiteindelijk kwamen we maar zeven procent onder het gemiddelde uit.”

Wel waren het vooral Engelse gasten, omdat Nederlanders toch nog wat huiverig waren. Na de kerst ging alles in Engeland weer op slot en Ruud weet inmiddels dat ze pas in april weer open kunnen.

„Toch ben ik heel blij dat we in 2007 de stap hebben genomen om Mazzard Farm te beginnen. Ik had een veeleisende baan in het corporate bedrijfsleven en zat drie keer per week in het vliegtuig. Onze twee dochters zag ik veel te weinig. We wilden het roer omgooien.”

Nu geniet hij van de vrijheid die hij heeft als ’eigenaar, hoofd marketing en socialemediaspecialist’ op zijn eigen bedrijf. „We hebben leren leven met tegenslag. De kredietcrisis, Brexit, nu weer corona: het hoort er allemaal bij. Wat ik wel zie, is dat iedereen ongelooflijk onrustig is en staat te trappelen om weer op reis te kunnen. Dat belooft veel goeds. Een andere opsteker: in Engeland gaat het inenten geweldig!”