Omvang griepgolf vergelijkbaar met zware griepepidemie in 2018

Dat hebben experts van het RIVM woensdag bekend gemaakt op basis van gegevens van onder andere Nivel huisartsenpeilstations en ziekenhuislaboratoria. Bij beiden is sinds het begin van de epidemie in week 8 een stijgende lijn te zien. Het type A virus is het meest circulerende virus. ,,Mensen gaan nog steeds minder naar de huisarts, maar als ze gaan wordt er bijzonder veel griep aangetroffen,” zegt epidemioloog luchtweginfecties Rianne Van Gageldonk

Of het ook echt de kant opgaat van de epidemie van 2018 is moeilijk te voorspellen, stelt viroloog Adam Meijer. ,,Het kan of nog heel even omhoog gaan en dan -door bijvoorbeeld omstandigheden zoals mooi weer- snel uitdoven. Maar het kan ook nog weken aanhouden. Aan de andere kant: het RS-virus dook ook op tijdens de zomer en herfst van vorig jaar; een gunstig klimaat hoeft dus niet te betekenen dat een virus geen kans heeft.”

De experts laten weten dat de ziekenhuizen wel in toenemende mate meer patiënten met griep zien, maar het niet zo zorgelijk is dat er niet genoeg bedden zouden zijn of dat er patiënten verplaatst moeten worden naar andere ziekenhuizen. Het griepvaccin dat is gegeven aan mensen die ervoor zijn opgeroepen, is -net zoals andere jaren- voor 30% effectief. Na een griepvaccinatie zijn mensen ongeveer een half jaar beschermd. Er zijn geen data die een verbeterde bescherming na een tweede (booster)vaccinatie in hetzelfde seizoen laten zien. Gemiddeld krijgt een mens één keer in de 10 jaar griep.

De griep begon laat dit jaar, in week 8 en we zitten nu in week 16. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het loslaten van de maatregelen. De experts weten niet wanneer de ’gewone’griepcyclus zich herstelt; normaliter begint deze in november van het jaar.