Dagrecept: klassieke citroencake uit de Haute-Savoie

We genieten tussendoor namelijk van vele kaasgerechten en zoete klassiekers, zoals tarte tatin en tarte myrtille. Onderstaand recept is voor een luchtige cake (Gâteau de Savoie) die je kunt serveren met allerlei zoetigheden.

Klop de eidooiers en suiker tot een wit, schuimig mengsel. Voeg daarna de bloem, maïzena en citroenrasp toe. Klop de eiwitten stijf en voeg dit dan lepel voor lepel toe aan het mengsel, waarbij je ze heel voorzichtig mengt om te voorkomen dat ze ’breken’. Vet een cakevorm in en giet het mengsel erin.

Bak de cake zo’n 45 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden. Steek er een satéprikker in om te kijken of hij gaar is. Als die schoon eruit komt, mag de cake eruit. Bestrooi de cake met poedersuiker en serveer hem eventueel met slagroom of jam.

Nodig voor 1 cake:

- 6 eieren

- 250 g basterdsuiker

- 150 g bloem

- 50 g maïzena

- 1 citroen (rasp)

een citroen

- poedersuiker

- slagroom of jam