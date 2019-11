De weelderige Barbi op een dubbele hamburger in Rotterdam, een statement tegen moderne eetgewoonten, viel ten prooi aan vandalisme. Ⓒ Foto Hans Kleinjan

Iedereen kent ze wel, maar bijna niemand let erop. Dat is het lot van rotondekunst in Nederland terwijl er toch heel bijzondere werken zijn te vinden. Er bestaat zelfs een Rotondologisch Genootschap.