Vijf tips van Zamarra om bloemen langer mooi te houden

Brexit-mascotte Nigel Farage slaat nieuw pad in als bomenknuffelaar

De ultieme Brexiteer Nigel Farage blijkt over een milieu-activistisch hart te beschikken. Dat is volgens hem niets nieuws. In een exclusief interview met The Mail on Sunday maakt hij duidelijk dat hij ‘altijd’ van het landleven heeft gehouden. Hij is dan ook stomverbaasd dat anderen verwonderd zijn ...