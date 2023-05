Gezond eten zonder zuivel? Hier moet je op letten volgens een expert

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid: Steeds meer mensen eten plantaardiger en minder dierlijk. Zo belast je het milieu niet meer dan nodig en het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Meer plantaardig eten volgens de Schijf van Vijf betekent veel groente, fruit, volkoren granen, ongezouten noten en peulvruchten. In plaats van vlees kies je bijvoorbeeld voor ei, vis, tofu, tempé of ongezouten pinda’s. Van zuivel neem je niet meer dan nodig.

Helemaal geen zuivel? Dan moet je op een aantal dingen letten. Zuivel is een belangrijke bron van eiwit, calcium en vitamine B12. Daarnaast verkleint zuivel, specifiek melk, de kans op darmkanker. Yoghurt eten verkleint de kans op diabetes type 2.

Dit effect zou dankzij calcium ontstaan, maar wellicht ook door andere stoffen in zuivel. Zuivel kun je daarom niet één op één door een ander product vervangen.

Alternatieven

De plantaardige zuivelalternatieven die je in de supermarkt vindt, leveren niet de gezondheidswinst van zuivelproducten. Als er echter voldoende eiwit in zit en er voldoende calcium en vitamine B12 aan zijn toegevoegd, leveren ze wel de voedingsstoffen die je mist zonder zuivel. Op het etiket kun je zien wat er precies per 100 gram of 100 milliliter in zit.

Een plantaardig zuivelalternatief past in de Schijf van Vijf als er per 100 gram of 100 milliliter het volgende in zit: minimaal 20% van de kilocalorieën uit eiwit; minimaal 0,24 microgram vitamine B12; minimaal 80 milligram calcium; maximaal 1,1 gram verzadigd vet; maximaal 6 gram suiker; maximaal 0,15 gram zout.

Kaasvervangers op basis van plantaardige ingrediënten staan in de Schijf van Vijf als het per 100 gram bevat: minimaal 20% van de kilocalorieën uit eiwit; minimaal 0,24 microgram vitamine B12; minimaal 500 milligram calcium; maximaal 14 gram verzadigd vet; maximaal 2,05 gram zout; geen toegevoegde suikers.

