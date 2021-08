Recept: Zo maak je een ’Eyerlandtsche struyf’, een Wadse omelet (zonder meeuweneieren)

Het is een van de vele recepten uit Lekker Wads; Smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø, geschreven door Lodewijk Dros en Annette van Ruitenburg.

Nodig:

100 g gedroogde paardenbonen (12 uur geweekt), 25 g zwartmoeskervel, 25 g kraailook (wilde bieslook), 50 g (Texelse) schapenkaas, 6 eieren, 1,5 dl melk, 1/2 tl zout, 4 beschuiten (verkruimeld), 25 g boter

Bereiding:

Kook de bonen in vers water zonder zout in 60 minuten gaar. Giet de bonen af, laat ze afkoelen en stamp of hak ze fijn. Was de zwartmoeskervel en wilde bieslook en snijd ze fijn. Rasp de kaas. Splits de eieren, klop de dooiers los met de melk en voeg het zout toe. Klop de eiwitten in een andere, vetvrije kom stijf en zet dit apart.

Meng de zwartmoeskervel, wilde bieslook, kaas, bonen en als laatste de beschuiten door het dooiermengsel. Spatel voorzichtig de eiwitten erdoorheen. Smelt de boter in een pan en giet het eimengsel erin. Bak het voorzichtig op een laag vuur. Als de onderkant begint te garen, vouw de omelet dan dubbel. Laat hem nog een minuut doorgaren en serveer de struif.

Variatie: de struif kan in een groot bakblik, ook bedekt met bakpapier, 45 minuten in een oven van 150° C graden worden gebakken.