Draadloos leven: bobbel onder tapijt verleden tijd

Premium Financieel

Analyse: chipmarkt is jaren onderschat geweest

Wie zichzelf eens iets moois cadeau wil doen, kan nu maar beter beschikken over een flinke portie geduld en ruimte op de bankrekening. Het tekort aan chips zorgt er al een tijdje voor dat op nieuwe auto’s langer moet worden gewacht, maar inmiddels is de schaarste ook steeds meer terug te zien in de ...