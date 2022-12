Deze tweedehands elektrische auto’s koop je voor 20.000 euro

Occasionselectie

BMW i3 2013 – 2022

De i3 blijkt een onvervalste BMW. Wendbaar en comfortabel en met dank aan het regeneratieve stroompedaal kun je er een bocht werkelijk mee aanvallen. De omvang van het batterijpakket is met 33 kWh bescheiden: op een volle lading stroom kom je nog geen 200 kilometer ver. Bij een autobedrijf in Amsterdam stuiten we op een donkergrijze ’Comfort Advance’ (2015, 42.000 km) voor € 19.950.

Nissan Leaf 2010 – 2017

De vormgeving van de Leaf vraagt wat gewenning en dat geldt ook voor het binnenste dat zich het beste met een ufo laat vergelijken. Hij blijkt echter eenvoudig te bedienen. Hij is er met twee formaten accu (24- of 30 kWh), maar zelfs met de meeste batterijen kom je niet verder dan 200 kilometer. Bij een dealer van een vreemd merk staat in Delft een grijze ’Business edition’ (30 kWh, 2017, 51.000 km) voor € 18.400.

Volkswagen e-Golf 2014 – 2020

Zijn sterkste punt is dat hij rijdt als een Volkswagen. Vanwege het hogere gewicht is de vering wat steviger, maar de e-Golf is minstens zo ruim en comfortabel als zijn broers op benzine. Alleen een stuk stiller! Met de 35 kWh-accu is circa 250 kilometer actieradius goed haalbaar. Wij tippen de rijk uitgeruste witte (2015, 76.000 km) bij een autobedrijf in Alphen aan den Rijn voor € 19.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Zoals bij veel elektrische auto’s komt het bij de BMW i3 voor dat de laadstekker niet loskomt. In de regel kan de bestuurder dit oplossen met een specialist van de Wegenwacht aan de telefoon. Er zijn ook gevallen bekend waarbij de i3 na 100% opladen in een noodloopmodus gaat en niet harder dan 10 km/u rijdt. Een reset in de werkplaats van BMW biedt uitkomst.

De Leaf is een elektrische auto maar vooral een volbloed Nissan, compleet met het bekende kwaliteitsniveau van dit merk. Behalve een ’plakkende’ laadstekker is er bij de Wegenwacht niet één euvel bekend dat vaker voorkomt.

Alle merken elektrische auto’s hebben weleens dat de laadkabel na het opladen niet wil loskomen.

Zo ook Volkswagen. De e-Golf beschikt over een mechanische ontgrendeling, maar het kan best dat de bestuurder daar niet uit komt. In dat geval lost de Wegenwacht het probleem op.

Ons advies

De i3 is mede vanwege zijn bijzondere uiterlijk een buitenbeentje. De Leaf is ook niet ieders smaak. De meerderheid zal daarom de Volkswagen e-Golf kiezen. Wij geven ze geen ongelijk!

