Premium Het beste van De Telegraaf

Zeventig exemplaren in ’t Loosje Bijzondere trucks in oude glorie hersteld: dit museum is een schat voor petrolheads

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

In museum ’t Loosje krijgen oude trucks een nieuw leven. Sommige waren compleet doorgeroest, maar ogen inmiddels weer fraai. Ⓒ matty van WIJNBERGEN

In een onopvallende loods in het Noord-Hollandse Opmeer is voor ’petrolheads’ een ware schat te vinden. Het kersverse museum ’t Loosje biedt plek aan bijna zeventig bijzondere vrachtwagens, tot in de puntjes opgeknapt door vrijwilligers. „Chauffeurs staan hier te ’slikbekken’ van bewondering.”