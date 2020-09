’In de auto lag een pistool: betalen moesten we’

Irene Potter (60), gepensioneerd docent zorg en welzijn en Rob Trubendorffer (64), gepensioneerd vestigingsmanager CWI.

Mooiste reisherinnering

„De Big Five spotten, toch iets dat op de verlanglijst staat als je naar Afrika gaat, en op bezoek bij het bijzondere Masai-volk in Afrika in 2019. Ons bezoek aan de indianen in Peru, het jaar daarvoor, zal ik ook nooit vergeten. Mooi om in contact te komen met andere culturen.”

Drama

„In Mexico werden we staande gehouden door een corrupte agent met een heel groot pistool. Mijn drie kinderen zaten achterin de auto. We reden volgens hem te hard, wat totaal niet het geval was. Na het betalen van een ter plekke verzonnen boete van 500 euro reden we verder en lachtten boeren ons uit. Kennelijk komt dit vaker voor.”

Ultiem vakantiegadget

„We kopen altijd een handdoek met een afdruk van dat land. Geen gadget, wel een leuk souvenir voor thuis.”

Gekste ooit meegemaakt

„Onze eerste reis naar Amerika. Na een lange reis stapten we moe in een taxi die ons werd aangewezen. Hij bleef maar rondjes rijden, stopte en eiste dat we veel te veel zouden betalen. Weigeren was geen optie: hij deed zijn dashboardkastje open en waar een groot pistool in bleek te liggen. Gewoon betalen was het devies. Dat deden we, we hadden overduidelijk geen keuze.”

Advies

„Neem altijd een rolkoffertje mee als handbagage, zo tipte onze zoon die bij RyanAir werkt. Als je koffers kwijtraken, wat ons gelukkig nog nooit is gebeurd, heb je altijd reservespullen. Ook heb je in het vliegtuig zelf alles bij de hand. Hij deed het zelf een keer niet en raakte prompt zijn koffer kwijt...”

Altijd mee

„Uiteraard m’n paspoort,inentingsboekje, mobiel, zonnebril. Maar ook mijn Cartouche uit Egypte.”

Favoriet adres

„Alles in Zeeland is fijn.”

Wil nog naar...

„Australië en Nieuw-Zeeland: de natuur, de cultuur: alles spreekt ons aan.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar [email protected].

