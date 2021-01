Huishoudvraag: hoe krijg ik koperen borden schoon?

Deze week: „Ooit kreeg ik de tip zilveren lepels in een kom of schaal aluminiumfolie te leggen, Biotex erin en dan kokend water erop. Kan ik twee koperen bordjes die ik in geen jaren heb gepoetst, zo ook schoon krijgen?”

Zamarra: „Dat werkt helaas niet bij koper. Smeer koper in met tomatenketchup en laat dat een kwartiertje laten. Afspoelen en je hoeft niet meer te poetsen.”

