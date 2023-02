Eropuit met de kinderen in de voorjaarsvakantie: zes leuke tips

Kleurrijk Lego-feestje

Blokjes in alle kleuren, soorten en maten. Wie is niet met Lego opgegroeid? In Hoorn kun je in het Museum van de 20e eeuw terecht voor

de expositie ’90 jaar LEGO’.

Dankzij de overname van misschien wel de grootste Lego-verzameling van Europa kan het museum een unieke collectie presenteren. Van het eerste houten speelgoed (een houten eendje op wieltjes) tot de eerste plastic steentjes, van de bouwdozen uit de afgelopen decennia tot succesvolle thema’s als Star Wars en Harry Potter.

Ook zijn er treinen, vliegtuigen en auto’s te bewonderen, zingende en bewegende piraten en grote bouwwerken als het Vrijheidsbeeld, de Eiffeltoren, de Taj Mahal en de Tower Bridge.

Er zijn honderden minifiguren te zien, maar ook modellen van maar liefst twee meter hoog. Verder een enorme postkoets met Lucky Luke en de Daltons. Je maakt een tijdreis door Legoland en nadat je de nodige inspiratie hebt opgedaan, kun je zelf aan de slag in de bouw- en speelhoek.

museumhoorn.nl

Schilderen met Maurits Muis

Hij is klein, houdt van kunst, piept en schildert. Maurits Muis is vaste bewoner van het Haagse Mauritshuis. De allerjongste bezoekers kunnen hem deze voorjaarsvakantie ontmoeten en samen de beroemde schilderijen van het museum ontdekken. Vervolgens kunnen zij in de kunstwerkplaats de Rembrandt in zichzelf ontdekken. Onder begeleiding van een kunstdocent maakt je (klein)kind zo zijn eerste schilderij.

Ook voor de iets oudere kinderen (7+) worden in de vakantieweek workshops georganiseerd die in het teken staan van Jacobus Vrel, de voorloper van Johannes Vermeer, aan wie het Mauritshuis dit voorjaar een speciale tentoonstelling wijdt. Kids kunnen net als hij een muurtje tekenen en versieren.

mauritshuis/voorjaarsvakantie

Red de toekomst!

Na 2,5 jaar verbouwing is het Mediamuseum van Beeld & Geluid in Hilversum sinds deze maand helemaal up-to-date. De bezoeker kan een persoonlijke museumreis maken aan de hand van meer dan vijftig interactieve attracties die zich aan je handelingen aanpassen. Honderden uren aan audiovisueel materiaal en vele objecten uit de mediageschiedenis zijn er te zien.

Tijdens de voorjaarsvakantie kun je bovendien de spectaculaire game ’Nova en de herinneringenmachine’ spelen. Daarin zoekt de 11-jarige Nova vanuit de toekomst contact. Zij leeft in een wereld waarin alle herinneringen zijn verdwenen en alleen de gamer kan haar helpen deze terug te vinden.

Je kunt de toekomst redden door herinneringen uit onze tijd te verzamelen en de herinneringenmachine Futura2000 weer aan de praat te krijgen. Dit maakt kinderen op een speelse manier duidelijk wat de waarde van een media-archief is. Deze familiegame, bestaande uit een vijftal opdrachten, kan door kinderen zelfstandig worden gespeeld, maar is leuk om gezamenlijk te spelen.

beeldengeluid.nl

Lentekriebels in het theater

Een dobbelspel spelen in de foyer van Theater aan het Spui in Den Haag is mogelijk na een bezoekje aan Wat vreet er aan Donnie Druif? (8+), een muzikale voorstelling over twee broers die losjes is gebaseerd op het boek en de film What’s eating Gilbert Grape.

Het is slechts een van de vele activiteiten tijdens het Lentekriebels-festival (tot en met 5 maart) in zowel de Koninklijke Schouwburg als Theater aan het Spui. Het festival opent zaterdag met de voorstelling STOM (10+) , waarin het hoofdpersonage Ziggy heeft besloten te stoppen met praten. Iets jongere kinderen (5+) kunnen dezelfde dag terecht bij Poppenkast (5+) en de allerkleinsten mogen later die week op bezoek bij Nijntje (2+).

Na het dromerige sprookje Geen oog dicht (8+) kun je op avontuur in de Zolderzoektocht. Laat je hersens kraken tijdens de interactieve voorstelling Dat is toch niet eerlijk? (8+) of ga naar Erik of het klein insectenboek (8+), ook geschikt als je een hoge prikkelgevoeligheid hebt of blind of slechtziend bent.

Op 5 maart wordt het festival afgesloten met het extravagante The ozard of wiz (9+) .

hnt.nl/lentekriebels

Speurneuzen gezocht

De overheerlijke Chester Cake is een traditioneel familierecept. Keukenhulp Jean-Luc heeft na een akkefietje met de chef-kok deze geheime bereidingswijze echter verstopt in Kasteel de Haar, op een steenworp afstand van Utrecht.

Alle speurneuzen zijn welkom! Barones van Zuylen van Nijevelt kan tijdens de voorjaarsvakantie alle hulp gebruiken in de zoektocht naar Het gestolen recept. Gelukkig heeft Jean-Luc aanwijzingen achtergelaten.

Naast deze speciale speurtocht, gratis bij een kasteelticket, is het extravagante interieur van het kasteel te bewonderen dat een inkijkje in het leven van de adellijke bewoners in de 20e eeuw geeft.

Bij mooi weer kan een wandeling in het park worden gemaakt.

kasteeldehaar.nl

Kunstmatige intelligentie

Het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden staat momenteel in het teken van kunstmatige intelligentie: van deepfakes, streamingdiensten en dating-apps tot gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s en medische toepassingen. De tentoonstelling BrAInpower (tot en met 5 maart) laat zien waartoe zogeheten artificiële intelligentie (AI) in staat is, hoe we er de vruchten van kunnen plukken, maar ook wat de schaduwzijden zijn. Om dit ook voor de jeugd begrijpelijk te maken, geeft kinderboekenschrijver Bas Haring op 26 februari de workshop ’Kunstmatige intelligentie is niet eng’.

In de voorjaarsvakantie is er nog meer te doen. Voor de jongsten vanaf 4 jaar is er dagelijks de workshop ’Wat zegt jouw ketting?’, een manier om met gekleurde kralen een eigen geheimtaal te maken. Vanaf 8 jaar kun je meedoen aan de workshop ’Versla de slimme doosjescomputer’. Daarin speel je het spel ’hexapawn’, waarbij een van de twee spelers is geautomatiseerd en eigenlijk uit 24 doosjes bestaat.

rijksmuseumboerhaave.nl