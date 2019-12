Keuzehulp: moet ik testen op prostaatkanker?

Marco Blanker, de auteur van de huisartsenrichtlijn bij prostaatkanker, begeleidde Maarten van der Weijden bij diens Elfstedenzwemtocht. Ⓒ Aldo Allessie

ZWOLLE - Voor mannen die twijfelen of ze zich moeten laten testen op prostaatkanker, is er een keuzehulp ontwikkeld op Thuisarts.nl. „We weten dat er veel mannen zijn die er vragen over hebben en niet haar de huisarts gaan. Met de keuzehulp kan welbewust gekozen worden voor vroegdiagnostiek of niet”, zegt de Zwolse huisarts Marco Blanker die auteur is van de huisartsenrichtlijn bij prostaatkanker.