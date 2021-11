Dagrecept: Gehaktballetjes met ketjap en five spices

Selma gebruikt wat meer, maar het is vrij sterk, dus begin met 1,5 tl. Snijd 100 g van de paddenstoelenmix klein, de rest in schijfjes. Fruit de uien in een koekenpan in boter glazig, voeg de pancetta toe, draai het vuur omhoog en bak 2 minuten mee.

Haal eruit en leg apart. Bak de kleingesneden champignons in dezelfde pan tot het vocht is verdampt en leg apart. Bak zo ook de schijfjes, maar laat die in de pan liggen. Meng het gehakt goed met 1 tl five spices, zout, 1 ei, 2 el ketjap, 7 el paneermeel, de kleingesneden paddenstoelen en de helft van het ui-spekmengsel.

Draai kleine gehaktballetjes en bak ze 15 tot 20 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden (afhankelijk van de grootte). Doe de andere helft van het ui- spekmengsel bij de schijfjes in de pan, bak aan en voeg 6 el ketjap, 1/2 tl five spices en wat water toe. Deksel erop, even laten pruttelen en de crème fraîche erbij. Warm de balletjes in de saus en serveer met rijst.

Nodig voor vier personen:

- 200 g rundergehakt

- 300 g half-om-half

- 2 uien (gesnipperd)

- 100 g pancetta (in stukjes)

- 200 g kastanje-

champignons

- 200 g cantharellen

- 1,5 tl five spices (zoutloos)

- 1 tl zout, 1 ei, paneermeel

- 8 el ketjap manis

- klontje boter

- 200 ml crème fraîche