Lezersreis: onvergetelijke Vierlandencruise en Glacier Express

Gloednieuw 5-sterrenschip Amadeus Imperial. In Bazel start uw treinreis door Zwitserland. Van St. Moritz reist u per Glacier Express in 7,5 uur naar Zermatt langs schitterende panorama's van de Zwitserse Alpenpracht. U passeert 291 hoge bruggen en viaducten terwijl u kijkt naar de ruige, met sneeuw bedekte bergen. Ondertussen zorgt de 3-gangenlunch voor een culinaire toevoeging aan uw beleving. Terug in Bazel stapt u aan boord van het gloednieuwe 5-sterren hotelschip Amadeus Imperial voor uw Vierlandencruise via de Rijn en Moezel naar Amsterdam. Tussen Koblenz en Rudesheim vaart u over het mooiste deel van de Rijn: de Loreley passage.

Een uniek avontuur en een onvergetelijke reiservaring! Wij hebben voor u de panoramarijtuigen First Class gereserveerd inclusief lunch aan boord van de Glacier Express. U kunt ook kiezen voor de nog mooiere Excellence Class. Bovendien kunt u optioneel excursies bijboeken voor tijdens uw cruise.

De reissom is gebaseerd op een 2-pers. C-cabine Economy (16 m²), Haydndek tijdens de cruise en een 2-pers. kamer in de hotels in Zwitserland. Voor de overige toeslagen voor andere cabinetypes en de toeslag voor het optionele 4-daagse Glacier Express arrangement (inclusief de excursie Zermatt) verwijzen wij u naar onze website.

Inbegrepen

• 8-daagse cruise, volpension verzorging aan boord

• Nederlandssprekende cruiseleader

• Transfer station Bazel naar hotelschip

• Treinreis Zwitserland in 1st Class

• Gereserveerde plaats en 3-gangenlunch Glacier Express

• 2 x 1 overnachting in 4-sterrenhotels

St. Moritz & Visp

• Treinreis Amsterdam - Bazel 2e klasse

Niet inbegrepen

• Toeslagen andere type accommodaties

• Verzekeringen, calamiteitenfonds €2,50 en reserveringskosten van €24,50 per factuur

Reisdatum 19 juli 2020

Reissom vanaf € 2398 p.p.

