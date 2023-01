Radicaal gedrag veranderen werkt niet: zo houd je goede voornemens wél vol

Mensen zijn gewoontedieren. Ons brein is gemaakt om op routine te functioneren en we vinden het fijn om dingen op dezelfde manier te doen. Eigenlijk is het normaal dat goede voornemens stranden. Je moet immers uit je standaardroutines komen. Wilt u echt nieuwe gewoontes aanleren, dan kost dat tijd, aandacht en vooral oefening.

Vaak willen we alles in één keer anders aanpakken. We zadelen onszelf op met een lijst van voornemens. Maar het is ingewikkeld om al die dingen tegelijkertijd goed in je leven te integreren, met als gevolg dat alle plannen verwateren.

Motivatie

De gouden tip? Kies één ding en focus u daarop. Maak glashelder waarom u het anders wilt doen. Wat levert dat nieuwe gedrag op? En wat is het u waard? Gedragsverandering begint immers bij motivatie. Als die niet groot genoeg is, stuurt ons brein ons terug naar het oude gedrag. Herinner uzelf er daarom regelmatig aan wat die nieuwe gewoonte u oplevert.

Vervolgens wilt u aan de slag. Het is belangrijk om niet te snel te veel te willen bereiken. Start rustig en begin met een realistisch doel. Ga niet van nooit sporten naar drie keer sporten per week; start met één avond. Houd dat een tijdje vol totdat het natuurlijk voelt. Dan kunt u uw doel bijstellen.

Geef uzelf ook de tijd om te oefenen zodat uw brein nieuwe verbindingen kan leggen en het nieuwe gedrag als gewoonte gaat zien.

Lukt het eens niet? Wees lief voor uzelf. Herinner uzelf eraan waarom u dit wilde. Pas indien nodig het plan aan en begin opnieuw. Zie die momenten als een kans om te laten zien hoe belangrijk het voor u is. Gedragsverandering gaat bij niemand in één rechte lijn omhoog.

