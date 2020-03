Blijf in beweging: work-out met blikken bonen en pakken rijst

Livestreams, YouTube-kanalen en apps te over om in beweging te blijven in deze tijden van corona. Maar net zoals met een ‘gewone’ training, kan de sleur erin komen. Tijd dus om je work-out door te pakken. Kijk eens om je heen wat je allemaal kunt gebruiken!

Personal trainer Angelique Heijligers: “We moeten deze tijd zien te overbruggen met de middelen die we hebben. Het is belangrijk dat je je lichaam fit houdt, dan ben je ook weerbaarder, een fit lijf is goed voor je immuunsysteem. Daarnaast is het goed dat je je routine weet te behouden. Dat je zodra we weer naar buiten mogen en de sportscholen weer open zijn het geen al te grote stap is om je trainingsroutine weer op te pakken.”

Goed om te weten. Maar hoé dan?

Werken met wasmiddel

Duik eens in de voorraadkast. Staat daar een fles vloeibaar wasmiddel met een greep? Mooi! Dan kun je daar kettlebell-achtige oefeningen mee doen. Heb je gehamsterd en twee flessen? Gebruik ze als dumbell!

Werken met water

Hetzelfde geldt voor flesjes water. Pak ze in de hand en doe er stoot-oefeningen mee, of steek je armen uit en draai, de flesjes water in de hand, rondjes.

Sporten met sandbags

Sportschoolbezoekers kennen hem misschien: de sandbag die je op je schouders legt en zo lungend wat meters loopt. Die kun je ook thuis zelf maken: vul een zo breed mogelijke sporttas, die nu toch ongebruikt in de kast ligt, met gehamsterde pakken rijst of blikken bonen. Handdoek eromheen, in de tas, liefst even tapen zodat alles ook erin blijft en lungen of sit-uppen maar!

Druk met dozen

Je bent vast ooit verhuisd. Dan weet je: dat is een work-out an sich. Als je nog verhuisdozen hebt liggen: vul ze met boeken – maak het zo waar als je aankan, overdrijf niet – en loop er een paar keer de trap mee op en af. Tandje hoger? Pak twee traptreden in plaats van een. Goed voor de bilspieren!

Daarnaast zijn er ook nog online allerlei thuisattributen te bestellen. Zo is daar bijvoorbeeld de Nason Ring, die ‘bijdraagt bij aan slankere dijen, strakke billen en onderbuikspieren.’ Vooropgesteld: alle attributen die je nu in beweging houden, zijn oké, aldus Heijligers. Maar: “Denk niet dat wanneer je in die ring knijpt, je nu precies alleen dáár slanker of strakker wordt. Er bestaat niet zoiets als plaatselijke vetverbranding.” Ook bestaan er verschillende elastieken die je kunt bestellen, om zo de spieren te trainen. Ook die zijn prima, aldus ede expert. Maar ook daarbij een kanttekening: “Als je kijkt naar de lichamen van de mannen en vrouwen die deze attributen aanprijzen, weet dan wel: die hebben ze niet alleen gekregen van deze apparaten. Dat is een optelsom van juiste trainingsprogramma volgen, de juiste voeding, abs are made in the kitchen. Al die attributen zullen iets doen, maar het gaat altijd om wat je nog meer doet behalve dan met je dijen een ring samenknijpen of met je benen tegen een elastiekje duwen. Er spelen heel veel dingen een rol om je doel te bereiken om een bepaald lichaam te krijgen. Maar deze attributen doen wel wát, als je niet naar de gym kan. Je moet er alleen geen grote wonderen aan toeschrijven.”

Creatief met kaartspel

Tot slot nog een laatste idee van Heijligers, als je je thuisfitnessroutine een nieuwe draai wilt geven: pak het ouderwetse kaartspel erbij. “Geef elk teken een eigen oefening. Harten staat voor push-ups, ruiten voor squads, etcetera. Schud de kaarten, pak er steeds een en werk ze een voor een af. Dat is een leuke afwisseling en ik kan je vertellen: het is ook heel zwaar.”