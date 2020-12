Kookboek getest: gewoon niet moeilijk doen (met recept!)

Koken is geen exacte wetenschap. De auteur heeft niet altijd gelijk, soms is het beter naar het stemmetje in je hoofd te luisteren.

Bijvoorbeeld wanneer we lezen hoe kaassaus te maken. Kaas en dille in een pot, room erover en roeren tot de kaas is gesmolten? Da’s de omgekeerde wereld. Eerst de melk of de room en dan mondjesmaat de kaas, zo hebben wij het geleerd. Toch volgden wij voor een keer het recept.

De saus blijft lekker maar de kaas smelt niet naar behoren. Brokkelig en kaas die aan de bodem van de pot kleeft. Nee dus, les ge- leerd. Of nog niet hele- maal. Het boek bulkt van de goede ideeën die we absoluut willen uitpro- beren. Zoals een wortelschotel in de oven.

Nigel Slater doet niet moeilijk. Hij geeft altijd een aantal alternatieven voor zijn gerechten. Handig wel. Want als je geen panir vindt, maar halloumi of feta volgens de auteur een waardig alternatief is, is het veel gemakkelijker winkelen. Bij de bereiding fronsten we echter weer de wenkbrauwen, want wortels zonder voorkoken of stomen 45 minuten in de oven laten garen, leek ons redelijk sterk. Toch geprobeerd en het resultaat was duidelijk: warme rauwe wortelen.

Oeps, dit boek haalt nooit een voldoende, zou u denken. Daar hebt u het mis. Want de smaken zitten steevast goed. De wortelen hebben wij bij een volgende gelegenheid vooraf gestoomd en met veel smaak opgegeten. De soms verrassende kruiding levert een extra ster op.

Recept: tagliatelle & paddenstoelen

Nodig: (2 pers.) 25 g dille, 125 g geraspte parmezaan, 250 g slagroom, 200 g koningsoesterzwam,

150 g bruine shimeji of andere

kleine paddenstoelen, 30 g cantharellen of andere ’wilde’ paddenstoelen, 30 g boter, 3 el olijfolie, 250 g tagliatelle of fettucine.

Bereiding: Hak met keukenmachine dille en parmezaan tot fijn kruim. Doe in een pan, voeg de room toe en breng al roerend aan de kook tot de kaas is gesmolten. Zet een deksel op de pan en zet opzij. Snijd oesterzwammen in stukjes van drie millimeter. Maak andere paddenstoelen schoon. Laat boter in een ondiepe pan op halfhoog vuur smelten. Bak de koningsoesterzwam in 3-4 min. gaar, voeg overige paddenstoelen toe en bak alles nog een minuut of drie. Voeg het mengsel van room, kruiden en kaas aan de beetgare pasta toe, gevolgd door de gebakken paddenstoelen.

Tip: Je kunt elke soort paddenstoelen gebruiken. Kastanje- en kleine witte champignons zijn ook prima.