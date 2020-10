Pokémon Trading Cards Game blijft populair

Over de hele wereld wordt in zogenaamde Pokémon Leagues gestreden tussen vele trainers met kaarten uit de Pokémon Trading Card Game (TCG). Spelers verzamelen kaarten die je in de winkel kan kopen en kan ruilen, vergelijkbaar met voetbalplaatjes. Hiermee kan je je eigen verzameling maken en een zogenaamd deck samenstellen. Met dat deck kan je het opnemen tegen rivaliserende trainers.

Regelmatig komen er nieuwe sets uit, waardoor je steeds je verzameling kan uitbreiden én aanpassen. Onlangs verscheen een speciale uitbreiding rond Sword and Shield, genaamd Darkness Ablaze. Ter ere van die uitbreiding mochten we Mr. Atsushi Nagashima, de Game Director van Pokémon TCG een aantal vragen voorleggen.

Mr. Nagashima is al sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling van de Pokémon Trading Card Game en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de gameplay van de game sinds 2007. Als game Director is hij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gameplay-mechanieken, alsook de ontwikkeling en planning van nieuwe uitbreidingen van de game.

Pokémon TCG bestond al lang voor de huidige populariteit van Esports en competitieve games als Fortnite. Hoe beïnvloeden die elkaar?

Pokémon TCG is altijd populair geweest omdat je elkaar fysiek ontmoet. Daarbij staan basisprincipes van vriendschap, saamhorigheid en vriendschappelijke competitie voorop. De kracht van het spel zit hem in het sociale aspect. Je ontmoet gelijkgestemden, maakt vrienden en leert van elkaar. Je kijkt elkaar recht in de ogen tijdens een spannende competitie maar daarna sluit je vriendschap.

Dat is wat Pokémon TCG zo speciaal maakt en waarom het zo populair is. Wij proberen Pokémon zo goed mogelijk daarop aan te passen, nu en in de toekomst. Daarbij kijken we zeker ook om ons heen om daarvan te leren en om Pokémon interessant te houden voor zowel bestaande als nieuwe spelers wereldwijd.

Welke tips kunt u iemand geven die competitief wil gaan spelen?

Oefenen, oefenen, oefenen! Alleen door het spel tegen andere spelers te spelen wordt je zelf ook beter. Je leert anticiperen op de acties van diverse tegenstanders met verschillende decks en strategieën en leert je eigen strategie te ontwikkelen en aan te passen.

Een goede startplek zijn de Pokémon Leagues. Hier wordt niet-competitief gespeeld en dus kan je daar goed oefenen in vriendschappelijke gevechten terwijl je ondertussen mede-fans van het spelletje kan ontmoeten. De Leagues worden meestal geleid door Pokémon Professors die een schat aan kennis hebben die ze graag met je willen delen.

Nu is er een nieuwe uitbreidingsset uitgegeven rond Pokémon Sword & Blade genaamd Darkness Ablaze, met daarin diverse ultra-zeldzame VMAX kaarten. Hoe zorgt u ervoor dat de balans in het spel blijft?

Bij Creatures (de ontwikkelaars van Pokémon Trading Cards, red.) hebben we de beschikking over een team van testspelers die veel TCG spelen. Via hen verzamelen we zoveel terugkoppeling over hoe een kaart speelt. Zij testen de speelbaarheid van nieuwe kaarten en proberen nieuwe mechanieken uit, samen met de bestaande kaarten. Ze proberen strategieën die bij League wedstrijden gebruikt zullen worden zodra de nieuwe kaarten geïntroduceerd zijn en kijken hoe de nieuwe kaarten samenspelen met bestaande kaarten uit eerdere sets.

Het ontwikkelteam kijkt samen met de testers of de nieuwe kaarten het gewenste spel-effect hebben. Voor de speciale kaarten, zoals de VMAX Charizard kaart in de Darkness Ablaze set, kan het lang duren voordat we de balans precies goed hebben, juist vanwege de impact die de kaarten kunnen hebben en de vele combinaties die mogelijk zijn. We passen de HP of damage van de kaarten aan, totdat we helemaal tevreden zijn met het resultaat.

Aan het begin van elk seizoen verwijdert het Pokémon Organized Play team oudere expansies uit de Standard format set met als doel om het spel competitief te houden. Deze wisseling zorgt er voor dat spelers nieuwe strategieën en decks moeten samenstellen en geeft nieuwkomers een kans om in te stappen in de wedstrijden met gebruik van de nieuwste set.

