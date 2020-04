Wc-papier in een doosje

Wie: Barbara Kerseboom (50)

Deed: Eigenaar van cosmetische winkel CODA, oftewel Cosmetisch Drugstore Amsterdam.

Doet nu: Brengt leuke alternatieve drugstore producten in een doos tot aan de deur.

“Na de toespraak van Mark Rutte op 23 maart wist ik dat ik zo snel mogelijk met een ander plan moest komen. Mijn winkel ligt omringt met horeca, en als zij hun deuren moeten sluiten dan komt er niemand meer de kant van mijn winkel op.”

Alternatief

“Het idee van mijn dozen is voortgekomen door iets wat in de supermarkt gebeurde. Ik stond me te ergeren voor een leeg wc-papier schap. Hoe kan het zo zijn dat sommige mensen hun broodnodige producten nu niet in de winkel kunnen halen? Dus toen ben ik gelijk gaan zoeken naar een leuk verantwoord alternatief. En toen dacht ik: deze doos moet gaan bestaan uit allemaal verschillende producten die mensen nú nodig hebben. Iedere doos bestaat daarom sowieso uit wc-papier, vitamines, handreinigingsgel, én een gratis doosje paracetamol.”

Verrassing

“Onze dozen gaan vaak naar iemand die helemaal niet buiten mogen komen, dan staat er ineens zo’n verassingsdoos voor de deur, die zijn daar zó gelukkig mee. Zo kocht een kleindochter een doos voor haar oma. En als je ziet dat zij daar zo gelukkig van worden, dat is een fantastisch gevoel. Wie had er ooit gedacht dat ik iemand zo blij kon maken met een paar wc rollen in een doosje.”

“Zo heeft ook iemand met een ICT-bedrijf die nu thuiswerkt, mij benadert om dozen te maken voor zijn personeel. Hij stuurde mij een lijstje op met eigenschappen over iedereen. Denk aan: deze vrouw is net zwanger, deze mannen zijn 24, deze vrouwen houden van luchtjes. Aan de hand van deze lijstjes mocht ik dozen samenstellen. Geweldig! Zo kreeg iedereen als verrassing thuis een doos geleverd. Vol met producten om zichzelf even mee te verwennen.”

Extraatje

“Natuurlijk hoop ik dat er snel een einde komt aan deze corona-crisis. Dat mensen er weer lekker op uit mogen trekken, winkeltjes bezoeken en dan bij mij komen kletsen. Dat heb ik het liefst. Want financieel rondkomen gaat me niet lukken met mijn dozen als alternatief. Het is natuurlijk wel een mooi extraatje om deze thuisbezorgde dozen in de toekomst ook te gaan gebruiken voor een online webshop die ik graag wil. Zo heeft een moeilijke periode toch nog voor mooie ideeën gezorgd.”

codacosmetics.nl

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar [email protected] en wie weet komt u ook in de rubriek De Omdenkers!