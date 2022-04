Bijzondere elektrische vaartuigen dit weekeinde uit te proberen in Zeeland

Het is nog een beetje zoeken waarmee ze de meeste aandacht trekken: als Zero Emission Boatshow of als Zeeland Electric Boatshow. En dus worden beide benamingen gehanteerd voor de ZEBS. Die afkorting dekt beide ladingen. Het is nog geen elektrische Hiswa te water maar een initiatief van The Green Wave, de groene tak van watersportbedrijf The Boatshed. The Green Wave wil de watersport maximaal faciliteren om de overstap naar elektrisch varen zo makkelijk mogelijk te maken. Door onder andere het elektrificeren van bestaande schepen aan te bieden, maar ook heel bijzondere nieuwe vaartuigen aan te bieden.

Draagvleugelboot

Ⓒ Candela

Zoals de Zweedse elektrische draagvleugelboot van Candela. Een hightech-boot die er langzaam varend uitziet als een traditionele, klassiek gelijnde speedboot. Maar schijn bedriegt want deze C7 is geen polyester of houten creatie maar een kostbaar juweeltje dat meer dan 2,5 ton kost.

Die prijs is verklaarbaar, want hij is gemaakt van het peperdure zwarte goud dat koolstofvezel heet en dat we ook wel carbonfiber noemen. De snelle motorboot is daardoor zeer licht met een gewicht van slechts 1300 kg en haalt met een 55 kW elektromotor een topsnelheid van zo’n 55 km/h. Het bijzondere is dat de romp loskomt van het water en over het water zweeft op zijn vleugels zodra je harder gaat dan 30 km/h. Dan is hij ook 400 procent efficiënter dan een elektrische boot die gewoon met zijn romp water moet verplaatsen.

Elektrische surfboards

Wie goedkoper wil, kan voor een Fliteboard gaan en opstappen voor 10.600 euro. Dan kun je volgens de fabrikant met 55 km/h maximaal 90 minuten over het water zweven. Als je je balans weet te vinden tenminste, want balanceren is een kunst. Wie gewoon met het water in contact wil blijven kan voor een Radin jetboard gaan: een elektrisch aangedreven surfplank die een kleine tien mille kost.

Ombouwen of nieuw kopen?

Je dieselsloep of -motorschip ombouwen is ook mogelijk bij de Green Wave en op tal van andere adressen in Nederland maar dat is nog steeds vrij kostbaar. Voor de elektrificatie van een beetje sloep ben je minimaal 10.000 euro kwijt. Maar een nieuwe elektrische sloep kopen is ook niet goedkoop, dus wat dat betreft is ombouw het overwegen waard.

De ZEBS is nog dit weekend te bezoeken in Goes, kijk voor meer info op electricboatshow.eu

Hoe de Candela C-7 vaart? Dat lees je binnenkort, want we reden naar Zeeland in een Tesla voor een testvaart- vlucht met de Candela C-7.