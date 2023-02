Dagrecept: Kabeljauw met groente uit de oven

De uitdaging ligt meer in de garing, waarbij je wilt voorkomen dat de vis te lang door gaart. Het wordt vandaag een kabeljauwstoof met groenten; deze heeft wel wat meer nodig, maar je vindt alles in de supermarkt. Het is een Italiaanse klassieker uit De Zilveren Lepel (Spectrum).

Verhit de oven tot 200 graden (stand 6). Besprenkel de filets met citroensap, bestrooi ze met zout en wikkel ze in plakjes pancetta. Smelt de boter in een vlamvaste stoofschaal, voeg de tomaten, prei, wortels en ui toe en laat ze ongeveer 10 minuten pruttelen; blijf roeren. Voeg zout en peper naar smaak toe. Doe er de vis bij, sluit de schaal af en zet hem ongeveer 25 minuten in de oven.

Zet de oven op 180 graden (stand 4). Giet de melk in de schaal zet hem weer 15 minuten in de oven. Schep de vis op een warme schaal, lepel er het hete stoofvocht over en dien het meteen op. Heerlijk met wat ciabatta ernaast.

Nodig voor 4 personen:

- 4 kabeljauwfilets

- sap van 1 citroen (gezeefd)

- 80 g pancetta (in plakjes)

- 50 g boter

- 4 tomaten (ontveld en fijngehakt)

- 1 prei (alleen het wit, in dunne plakjes)

- 2 wortels (in plakjes)

- 1 ui (in dunne plakjes)

- 200 ml melka

- zout en peper