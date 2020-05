Zo krijgt barbecue vlees die prachtige rooksmaak

Amsterdam zuchtte. Weer een vakman weg, weer een deel van de traditie verdwenen. Dat jonge ventje Eric Waagmeester kon toch niet in de voetsporen staan van de oude De Wit in de Wakkerstraat?

Dat jonge ventje Eric Waagmeester is nu een zeer bekend gezicht in de slagerswereld. En geliefd bij zijn klanten. De fameuze ossenworst is alleen maar beter geworden en de kleine slagerij is prachtig opgeknapt en loopt als een tierelier. Van mijn kinderen hoor ik dat Waagmeester ook op Instagram bekend is.

Eric Waagmeester levert vooral worsten aan de horeca. Dat is nu weggevallen. „Maar er komen gelukkig veel mensen naar de winkel. We draaien lekker”, vertelt Waagmeester aan de telefoon. „Misschien is dat het voordeel van klein blijven. Fabrieksmatig werken, grote producties draaien, dat is niet voor mij. Gewoon ambacht. Altijd.”

„Die rookworkshop? Dat soort dingen bereid ik eerlijk gezegd zelden voor. Ik neem gewoon alles mee wat me te binnen schiet en dan komen de vragen vanzelf. Dus vraag maar gewoon.”

Experiment

Twee dagen geleden heeft Eric al voor ons geëxperimenteerd en thuis gerookt. Kan dat? „Natuurlijk kan dat, als je maar een barbecue hebt die dicht kan.” Maar eerst even de slagerij in.

„Als jonge slager krijg je al vroeg te maken met roken. Een typisch Nederlandse manier om vlees langer goed te houden. Natuurlijk wordt overal ter wereld gerookt, vooral rauwe ham die vaak eerst buiten wordt gedroogd.

Maar buiten drogen gaat hier niet omdat de lucht in de zomer te vochtig is. In de winter ga je ook geen vlees buiten hangen. Daarom zijn we in Nederland gaan roken.

Zuiderzee

Hammen in de schoorsteen, maar – veel belangrijker – ook worsten. De dure hammen worden door de kleine boeren altijd verkocht, de worsten en een stuk spek waren voor het gezin. Vooral rond de grote rivieren en rond de Zuiderzee werd veel gerookt.”

De aanleg van een goed smeulbed is een kunst. „Dat moet je leren. Slagers roken bijna altijd boven beukenhout. Dat krijg je in krullen binnen. Maar eerst hang je de worsten, het vlees, wat je ook wilt roken, in de kast. Je moet het eerst laten ’aandrogen’. In mijn geval gaat er een heel klein kacheltje aan in de kast. Niet garen, hooguit 30 graden, de wind erdoor. De buitenkant van wat je rookt, moet namelijk beslist droog zijn. Rook die op vochtige worst of op vochtig vlees neerslaat, smaakt vreselijk. Dus altijd eerst drogen en dan trek je de asla leeg, leg je nieuwe krullen op het rooster en druk je het even aan.” Een lastig karwei. „Inderdaad, want stamp je te hard, dan krijg je geen rook. Als je te zacht stampt, gaat het hout branden, dat wil je niet.”

Waagmeester vervolgt de rookles. „Dan doe je de deur dicht, er mag niet te veel zuurstof bij, de verbranding moet zachtjes gaan. Rook is wonderlijk. Er overleeft echt niets. Gerookte producten kun je echt veel langer goed houden. Als je het goed doet, geeft het ook een prachtige extra smaak.”

Voor de barbecue thuis heeft Eric Waagmeester alle handelingen kleiner gemaakt. Om te beginnen gebruikt hij geen beukenhoutkrullen. „Beukenhout is ook typisch Nederlands. Het geeft een zachte milde smaak. Voor ons stuk vlees gebruiken we echter appelhout, dat geeft een nog subtielere smaak dan beuken. Dat kun je in elk tuincentrum op de BBQ-afdeling krijgen.”

Dan de voorwaarden. Veel mensen hebben thuis al een Green Egg of Black Bastard staan. Die zijn redelijk qua temperatuur te regelen. Maar een bolletje als een Weber is ook goed. Als je maar kunt lezen hoe heet het binnenin is. Dan leg je een klein vuurtje aan en laat je de temperatuur voorzichtig opkomen. Je wilt eigenlijk dat de temperatuur heel matig is. Bij de slager heb je een procureur gehaald. Daar doe je alleen maar een beetje zout op.

Knapperig

„De procureur, oftewel het nekstuk. Schouderkarbonade aan een stuk, zonder bot. Een prachtig stuk vlees voor de BBQ. Je kunt er niets fout mee doen. Wordt het te warm, dan krijg je een knapperige buitenkant. Het is vet genoeg om nooit uit te drogen. Eerst laat je het een uur op dat kleine lage vuur liggen. Daarna ga je voor het eerst rook geven. De buitenkant is nu helemaal droog. Maar ik heb wel het appelhout eerst even laten weken. Want het komt direct op de kooltjes en brandt sneller op. Het is niet veel, een klein handje, een of twee ons. Dat doe je drie keer. Tegen het einde van de twee uur zie je dat de temperatuur van het vlees in de buurt van 68 graden ligt. Klaar.”

Het stuk vlees heeft een prachtige kleur. Waagmeester: „Even laten rusten en dan in mooie plakken snijden. Omdat we appelhout gebruiken, is appelketchup een mooi idee. Ik vind het er geweldig lekker bij. Die kleur is toch ook prachtig. De smaak van het vlees? Ik had weleens een klant die klaagde dat hij geen rook proefde. Zo hoort het. Je moet het je niet bewust zijn, dan is het op z’n best. Laat je het weg, dan valt het op.”

Eric Waagmeester gaat nog even door. We hebben het over de knakworst in de schapendarm, rookvlees, pekelvlees, ham... allemaal producten die in de machtige oude rookkast gaan voordat ze in de winkel komen. Of in uw BBQ. Omdat u het nu ook kan!