Lezersreacties: wintersport onzeker, toch alvast geboekt

Nederlanders zijn fervente wintersporters, maar velen van u twijfelen of er deze winter daadwerkelijk van de pistes zal worden gegleden... Dat betekent niet dat er geen wintersportplannen worden gemaakt.

Sommige mensen hebben gewoon geboekt, maar wel bij een partij die is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), voor als het toch misgaat. Joost Meesters is zo’n slimmerik. „Kunnen we uiteindelijk niet op wintersport, dan krijgen we een voucher of geld terug. Dan is het vooral sneu voor de uitbaters in de skigebieden die weer veel inkomsten gaan missen...”

Anderen belden eerst met de accommodatie voordat ze aanbetaalden. „Na overleg met het hotel in Solden aanbetaald. Bij code oranje krijgen wij ons geld terug”, schrijft Richard Groot.

Soms blijkt het reisgezelschap reden om niet te gaan omdat deze personen tot een risicogroep behoren. Anderen gaan niet omdat de lol er een beetje af is; door de onzekerheid, een mogelijke quarantaine en de geschrapte après-ski. Al vind Leo Verkerk het gemis van de après-ski overdreven. „Dat kan ook in het appartement, wij komen vooral om te skiën.”

Niet naar Oostenrijk

Wij gaan voor het eerst in twintig jaar niet naar Oostenrijk. Vanwege de vroege aanbetaling, de onzekerheid door corona, een mogelijke quarantaine en de geschrapte après-ski. Op deze manier is het minder genieten.

Claudia

Toch geannuleerd

Wij hebben geannuleerd, opa en oma behoren tot een risicogroep en een van onze familieleden heeft een cruciaal beroep. De aanbetaling voor de appartementen is keurig teruggestort.

Elly van de Linde

Wij gaan sowieso

De wintersport staat bij ons altijd al op nummer 1, wij gaan! We weten nog niet of het Frankrijk of Oostenrijk wordt. Je kunt natuurlijk een bivakmuts onder je helm doen en après-ski kan ook in je appartement. Maar wij gaan hoe dan ook voor het skiën of snowboarden!

Leo Verkerk

Deal gesloten

Wij hadden vorig jaar na thuiskomst van onze wintersport tijdens kerst meteen weer geboekt voor dit jaar. We moesten voor 20 september aanbetalen om de reservering te bevestigen.

Na overleg met het hotel in Solden hebben wij betaald, maar bij code oranje krijgen we ons geld terug.

Richard Groot

Twee keer geboekt

Na het aankijken van de Covid-cijfers besloot ik deze zomer toch wintersport te boeken. Een pakketreis inclusief materiaalhuur en skipas en SGR-garantie. We hebben de kansen gespreid door voor december én februari te boeken. Als het meezit, gaan we gewoon twee keer. Prijzig, maar daarentegen zijn alle vakanties in 2020 niet doorgegaan.

Joost Meesters