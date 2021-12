(Ongezond) eten en sporten tegelijk in de McDonald’s: het kan!

In een filmpje dat momenteel viraal gaat op TikTok, is te zien hoe een klant een broodje eet, wat drinkt en ondertussen ook op een soort hometrainer zit. Daarnaast zit een andere restaurantganger die ook aan het sporten is.

’Sporten’’is misschien een groot woord - ze zitten immers ondertussen ook achteloos op hun telefoon en tablet te scrollen - maar: ze zijn aan het bewegen! En dat is al winst.

Het filmpje is drie dagen geleden op TikTok geplaatst door een gebruiker die zichzelf cris13u noemt. In korte tijd is de video al ruim 32 miljoen keer bekeken. Het is (nog) niet helemaal duidelijk in welke vestiging van McDonald’s de beelden zijn gemaakt.

Overigens moet er heel wat getrapt worden om de calorien van een Big Mac (Kcal525), hamburger (248Kcal) of middelgrote portie frietjes (329 Kcal) te verbranden....