Spreekuur: is cholesterol nou echt zo slecht?

Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: U wilt niet weten hoe vaak wij als cardiologen deze vraag krijgen. Helaas bevindt zich veel desinformatie over cholesterol op het internet en sociale media.

Om het goed te kunnen onthouden, leg ik het meestal als volgt aan patiënten uit. Het totaal-cholesterol bestaat ruwweg uit twee delen: LDL en HDL.

Dichtslibbing

Het LDL-cholesterol is in potentie gevaarlijk. Als het LDL-cholesterol te hoog is, kan het zorgen voor dichtslibbing van kransslagaderen. Het LDL-cholesterol kan daarom beter laag zijn. Het HDL-cholesterol zorgt juist voor opruiming van cholesterol en kan beter hoog zijn.

Bekijk ook: Deze temperatuur in huis schijnt het beste te zijn voor je hart

Uit veel grote studies blijkt dat verlaging van het LDL-cholesterol, bij patiënten na een hartinfarct of plaatsing van een stent, per punt verlaging resulteert in 25 procent minder kans op een volgende calamiteit van het hart.

Vrouwen

Uit data van onze eigen Cardiologiecentra blijkt dat statines zeer effectief zijn in verlaging van de kans op overlijden, vooral bij vrouwen, zelfs zonder dat ooit sprake was van een hartinfarct of een stent.

Ook als we terug naar de natuur gaan, blijkt dat volkeren die nog als jager-verzamelaar leven, een zeer laag LDL-cholesterol hebben en bij onderzoek zelfs op late leeftijd nog brandschone slagaderen hebben.

Bron

Sociale media zijn helaas een gevaarlijke bron van informatie als het om cholesterol gaat. Veel beter is het om de betrouwbare website van bijvoorbeeld de Hartstichting te raadplegen.

Wilt u meer over cholesterol te weten komen, doe dan online de Nationale Cholesterol Kennistest van de VU Amsterdam.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl