Bezoek Peter de Grote zorgde ook in 18e eeuw voor ijzige verhoudingen Nederland en Rusland

’De verstandhouding was zo slecht dat Nederlandse handelaren in Russische havens werden mishandeld en een Groningse officier werd ontvoerd en in de Peter-en-Paulvesting in Sint-Petersburg opgesloten”, vertelt de Groningse hoogleraar Russische geschiedenis Hans van Koningsbrugge, die over deze kwestie tien jaar geleden zijn aantreedrede hield.

Allianties

De basis voor het conflict lag in de regio rond de Oostzee, het Balticum. De handel met dit gebied, de ’moedernegotie’, was van groot belang voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zij zorgde daarom in die contreien altijd voor een machtsevenwicht door wisselende allianties te sluiten met Zweden, Denemarken of Rusland.

VOC-werf

In 1697 arriveerde Peter de Grote tijdens een rondreis door Europa met een grote delegatie in Zaandam. „De Nederlandse regering wist nergens van”, vertelt prof. van Koningsbrugge. Stadhouder-koning Willem III evenmin. ’Ik en heb hier van geen kennisse’, zei deze verbaasd. Na een week ging de tsaar naar Amsterdam waar hij op de VOC-werf ging werken om meer over de Nederlandse scheepsbouw te leren.”

Tsaar Peter schaaft aan een boot in Sint Petersburg Ⓒ FOTO Roel Dijkstra

Maar de Russische heerser ging ook naar de Staten-Generaal in Den Haag. Hij wilde 125 schepen kopen voor zijn strijd tegen de Turken. Raadpensionaris Antonie Heinsius en de regenten waren daar gezien de precaire internationale positie van de Republiek huiverig voor. Na deze afwijzing beende de tsaar de zaal uit met zijn pruik over zijn hoofd getrokken, de aanwezigen in verbijstering achterlatend.

Braspartij

In het Mauritshuis, hun logeeradres, hield het Russische gezelschap vervolgens een nachtelijke braspartij om het volledig uitgewoonde stadspaleis de volgende morgen te verlaten voor de terugreis naar de hoofdstad. „De kogelgaten zaten in de schilderijen”, weet de prof.

"Voorbode tanende invloed Republiek"

„Alle Russische doelen liepen stuk op onwil in de Republiek”, onderstreept hij. „Behalve in Amsterdam, waar burgemeester en VOC-bestuurder Nicolaes Witsen tsaar Peter in contact bracht met wapenhandelaars en financiers.”

Mislukking

Daarom werd zijn tweede bezoek in 1716 ook een mislukking. „De situatie was toen compleet veranderd”, onderstreept de historicus. „Nadat Peter in 1709 zijn Zweedse rivaal Karel XII had verslagen in de slag bij Poltava was Rusland de baas in de Baltische regio. De poging van Nederland om er het evenwicht te bewaren was door verkeerde inschattingen mislukt.”

Doopgeschenk

Dit had de verhoudingen geen goed gedaan. „Toen de zwangere echtgenote van de tsaar tijdens het bezoek beviel maar het kind kort daarna overleed, waren de regenten opgelucht”, vertelt hij. „Er hoefde nu geen kostbaar doopgeschenk meer te worden gegeven. Ook ging niemand van de regenten naar de receptie van de tsaar.”

Monster

De Russen waren nog botter, gezien de mishandeling en de ontvoering van Nederlanders. Een gaffe van de gezant in Sint-Petersburg markeerde echter het dieptepunt. Den Haag moest de onhandige diplomaat terugtrekken nadat hij in een ongecodeerd bericht had geschreven dat tsaar Peter, die zijn zoon kroonprins Alexej had laten dood geselen, een monster was.

„En zo kenmerkten misverstanden, blunders en verkeerde inschattingen de snel teruglopende politieke invloed van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de Oostzee”, besluit de prof.