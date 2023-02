Premium Het beste van De Telegraaf

Met cruiseschip MS Romantika naar winterwonderland in Noorwegen Eindeloos genieten in sneeuwwit Hovden

Door Frank van der Vleuten Kopieer naar clipboard

Met 170 kilometer aan loipes in de omgeving van het Noorse Hovden is er voor iedere langlaufer een route. Ⓒ Øystein Kvanneid

Noorwegen is misschien niet het eerste land waaraan je denkt als het om wintersport gaat, maar zijn prachtig dikke en gegarandeerde laag poedersneeuw weet steeds meer mensen te lokken. Niet alleen om te skiën of snowboarden, maar bind de langlauflatten maar eens onder om in dit winterwonderland eindeloos te genieten.