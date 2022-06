Op vakantie met een stekkerauto: vooral goed plannen

Op reis met een stekkerauto: dat kán, maar echt zorgeloos is dat helaas (nog) niet. Nederland heeft bijna 67.000 laadpunten; het hoogste aantal van alle EU-landen. Over de grens is het veel minder goed gesteld en de ANWB waarschuwt mensen die met een stekkerauto op vakantie willen, dan ook om goed voorbereid te vertrekken.

Dyana van der Zwan reed twee jaar geleden met haar elektrische auto naar de Algarve. „Het aantal laadpalen langs de route was bedroevend laag. Daarom huren wij dit jaar voor dezelfde reis een benzineauto.”

F. de Galan is net terug van een vakantie in Spanje. „Ik durfde het niet aan om met mijn elektrische auto te gaan en heb dus ondanks de hoge kosten besloten om met de benzineauto te rijden. Achteraf een goede keuze. In Frankrijk en Spanje zijn er nauwelijks laadpalen.”

Een paar tips van Nico Vrouwe: „Schaf laadpassen aan die op meerdere plekken bruikbaar zijn en overnacht op plekken waar je ’s nachts kunt laden.”

Volgens Willem Vloet is het belangrijk om je niet al te druk te maken. „Je moet vooral relaxed blijven en op tijd laden. Dan kun je gewoon weer verder.”

Gratis

Tijdens een trip naar Duitsland heb ik langs de weg geprobeerd op te laden, maar mijn laadpas werkte niet op dat station. De tweede pas die ik speciaal voor de vakantie had aangeschaft, deed het ook niet. De gratis snellader bij een supermarkt in het dichtstbijzijnde dorp bleek onze redding.

Jos Zoontjens

Zoektocht

Aan iedereen die overweegt om met een elektrische auto op vakantie verder dan 500 kilometer te gaan: doe het niet. Ga ook niet met een stekkerauto als je een fietsenrek, aanhanger of caravan meeneemt. Tenzij je het leuk vindt om elke dag naar laadpalen te zoeken.

P. Boswijk

Kabel

Wij zijn nu Italië, waar op de meeste plaatsen 22kW-laadpalen staan. De meest geleverde kabel in Nederland is 20a, voor 11kW, dus die zijn hier vaak niet aan te sluiten. Je hebt dus een andere kabel nodig voor Italië.

Leo Tiemessen

Plannen

Wat je vooral moet doen: een granny charger (mobiele lader) meenemen die je een stopcontact kunt doen. Plan ook je reis en check onderweg de bezetting van de laadpalen waar je van plan was te stoppen. Zorg dat je kunt kunt uitwijken of doorrijden als de geplande laadplek niet beschikbaar of defect is.

Nico Vrouwe

Stress

Als ik mijn dochter mag geloven, kun je met stekkerauto het beste thuisblijven. Dat voorkomt veel stress. Je bent namelijk altijd aan het zoeken naar laadpalen en bezig met de vraag of ze het wel doen. En onderweg ben je steeds aan het kijken hoeveel kilometer je nog kunt rijden.

Johan Sijtsema