Recept van de dag: schenkel (zo vreselijk lekker!)

Soms zijn er van die gerechten waarvan ik me afvraag waarom ik dat niet elke dag eet. Zoals schenkel. Dat is zo'n feest. Wil je de mooiste bouillon maken dan gebruik je schenkel maar nog mooier is het haast om die schenkel gewoon op te eten. En dan hoef je niet in Italië te wonen en het ossobuco te noemen. Het enige wat je echt nodig hebt is een heel goeie stoofpan. Zo een met een deksels zware deksel.