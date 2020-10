Getest: Dit is de lekkerste honingdrop

Nederlanders zijn gek op drop; we zijn de grootste dropeters ter wereld! Overigens produceert Spanje – voor Nederland – tegenwoordig de meeste drop van Europa. Een belangrijk ingrediënt, de wortels van de zoethoutplant, werd al door de oude Egyptenaren en Grieken gebruikt, maar pas in de 18e eeuw wist een slimme Italiaan, ene Girorgio Amarelli, het sap uit de wortel tot drop te verwerken. In zijn geboorteplaats Rossano, Calabrië staat zelfs een heus Dropmuseum.

Gewone drop wordt voornamelijk gemaakt met zoethoutextract, suiker, en een bindmiddel (zetmeel, arabisch gom, gelatine of een combinatie). Voor de glans gebruikt men bijenwas en om het zout te laten smaken, voegen ze ammoniumchloride toe, beter bekend als salmiakzout. Wij gingen voor honingdrop vanwege de overzichtelijkheid; de vele varianten (licht/extra zout, zoet, hard, zacht) maken een vergelijking namelijk best ingewikkeld. Zes merken passeerden de revue, waarbij we de zogenaamde ’suikervrije varianten’ links lieten liggen omdat die geen honing bevatten. En als er honing in zit, is dat in soms bar weinig...

Zo gebruiken Jumbo en Venco respectievelijk 0,5% en 0,3 % honing! Dat we toch honing proeven is te danken aan de toegevoegde aroma’s. En dat vertaalt zich in de prijs. En zo kan het dus dat Albert Heijn ondanks 7 procent honing toch buiten de top 5 valt. Maar als we eerlijk zijn was het verschil tussen Jumbo (4) en Venco (5) en Albert Heijn super klein. De Oldtimers bijtjesdrop en Klene & Klene lieten de concurrentie mijlen ver achter zich!

1)

De heren van Klepper & Klepper stellen zelf dat ze ’de beste drop ooit maken’ en maken die bewering waar. „Zacht, met een echte honingsmaak, heerlijk!”

€2,99 per 200 gram

2)

Op het eerste gezicht smaakte de biologische Oldtimers Bijtjesdrop „anders dan anders.” „Voor als je griep hebt.” Maar „hoe langer je kauwt, hoe lekkerder het wordt.”

€2,89 per 180 gram

3)

Klene staat op een derde plek, met liefst 15,5 % honing! Al moeten we goed proeven om de honing te ontwaren. Er is namelijk geen aroma toegevoegd. „Heerlijk, meestal hou ik niet van honingdrop” en „Lekker zacht.”

€2,39 per 200 gram

4)

De honingdrop van Jumbo, met het bekende honingraatvormpje, doet goede zaken. „Beetje vanilleachtig. Smaakt meer naar honing dan Venco.” en „Niet te hard.” Wel maar een schamele 0,5 % honing.

€1,15 per 350 gram

5)

Venco sluit de top 5 af.„Honingdrop zoals je verwacht.” Maar waarom zo weinig (0,3%) honing? Wij voelen ons toch een klein beetje voor de gek gehouden.

€1,69 per 250 gram