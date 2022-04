Eerste hulp onder druk: bijna wekelijks opnamestops

Binnenland

Zowel aantal coronapatiënten in ziekenhuizen als aantal positieve testen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer iets afgenomen. In totaal liggen nog 1595 mensen die het virus hebben opgelopen in het ziekenhuis, van wie 97 op de intensive care. Dat zijn in totaal 23 patiënten minder dan een dag eerder, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum ...