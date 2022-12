Deze drie diesels voor het hele gezin koop je voor 7500 euro

Occasionselectie

Fiat 500L 2012 – 2017

De toevoeging ’L’ betekent de grote broer van de 500. Minder aaibaar dan de stadsmini maar wel ruim en praktisch. De bagageruimte is met minimaal 343 liter de kleinste van dit drietal, maar je kunt de achterbank verschuiven. Met zijn 1.3-liter dieselmotor rijd je met gemak 1 op 20. Bij de Fiat-dealer in Zevenbergen stuiten we voor € 7.450 op een lichtgrijze 500L 1.3 MultiJet ’Lounge’ (2013, 185.000 km).

Ford C-Max 2010 – 2015

De C-Max rijdt zoals het een Ford betaamt: hij stuurt en schakelt fijn en beschikt over een prima wegligging. De minimale bagageruimte bedraagt al 430 liter. De eenvoudigste dieselmotor, eentje met 1.6-liter inhoud, is niet heel krachtig. Met een rustige rijstijl is 1 op 20 haalbaar. Bij een grote occasionaanbieder in Ochten staat een rijk uitgeruste donkerblauwe C-Max (2012, 195.000 km) voor € 7.450.

Renault Scénic 2009 – 2016

De Scénic blinkt uit in slimme opbergmogelijkheden. Met een bagageruimte van minimaal 437 liter is hij de andere opties de baas. Net als in de Fiat is de achterbank verschuifbaar. Een verbruik rond 1 op 20 is met deze diesel best te halen, maar wel bij gevarieerd gebruik. Een autobedrijf in Boxtel adverteert met een zilvergrijze ’Limited’ (2014, 156.000 km) voor € 7.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Een bekend kleinigheidje bij de 500L is een niet werkend slot op de achterklep. De Wegenwacht weet een noodgreep, maar het onderdeel moet in de garage worden vervangen. Belangrijk bij aanschaf van een occasion is dat de PIN-code bekend is, nodig om de sleutel opnieuw in te lezen nadat de batterij is vervangen.

Ford C-Max

Specifiek voor een C-Max met dieselmotor geldt dat het roetfilter elke 120.000 kilometer moet worden vervangen. De Ford geeft dit zelf aan. Een motor die niet aanslaat, kampt met een storing in de uitlaatgasrecirculatie. De Wegenwacht kent een noodgreep, reparatie moet in de garage gebeuren.

De Wegenwacht kent van dit type Renault een aantal onschuldige euvels waarvoor toch hulp moet worden geboden. Een lekkende turboslang of een vastzittende uitlaatgasklep bijvoorbeeld. De turbo van de diesels heeft echter niet het eeuwige leven; vervangen loopt in de papieren. Bijzonder is ijsvorming in het inlaatsysteem zodra het rond het vriespunt vochtig weer wordt.

Ons advies

De keuze voor een diesel als familiewagen is helemaal niet gek, mits je genoeg kilometers maakt en niet elke twee jaar in een andere auto wilt rijden. Gezien z’n sterke eigenschappen en de scherpe prijs kiezen wij voor de Renault.

