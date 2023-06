5 tips om je laminaat zo goed mogelijk te onderhouden

1. Laminaatvloeren zijn eenvoudig te onderhouden, maar hebben als nadeel dat ze snel krassen. U kunt dit voorkomen door dagelijks te vegen of te stofzuigen en bijvoorbeeld de wieltjes van uw bureaustoel regelmatig schoon te maken.

2. Zeer lichte krasjes kunt u met wat olijfolie, houtolie of bijenwas insmeren. Dit werkt de kleurverschillen weg.

3. Een ander huismiddeltje is waskrijt dat u smelt en op de kras laat druppelen. Er zit meestal een passende kleur bij die de krassen in de juiste kleur opvult.

4. Voor iets grotere beschadigingen kunt u laminaat- of meubelstiften aanschaffen. Hiermee stipt u de kras aan. Als u daarna met een droge doek poetst, is er vrijwel niets meer van te zien. Laminaatstiften in verschillende kleuren zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt of Action.

5. Putjes van naaldhakken of diepere krassen kunt u behandelen met laminaatvuller (bouwmarkt). Maak eerst de vloer vet- en stofvrij voor een goede hechting en breng de pasta met een spatel aan. Goed afstrijken en volgens de aanwijzing op de verpakking laten drogen. Overtollige pasta kunt u verwijderen met een licht vochtige doek.