DOODZIEK van COLUMBUS

De Taíno, hier op de Bahama’s, stierven door Europese ziekten en geweld. Ⓒ AFBEELDING Getty Images

Globalisering geeft epidemieën ruim baan. Covid komt uit China, net als de 14e-eeuwse pest. De Spaanse griep is in 1918 door soldaten over de wereld verspreid. Indianen stierven massaal aan westerse ziekten, meegebracht door Columbus, die 525 jaar geleden, op 10 maart 1496, terugkeerde van zijn tweede Amerika-reis.