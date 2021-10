’Liever op vakantie zelf op ontdekking dan excursie met gids’

Het leukste aan vakantie is voor mij nieuwe plekjes ontdekken. Lekker met een huurauto eropuit en in eigen tempo op ontdekking gaan.

Toch kan een excursie met een gids soms ook leuk zijn. Zo ging ik onlangs op Kreta per miniscooter op pad met een local die leuke anekdotes over zijn eilandleven vertelde.

Het merendeel van onze lezers maakt het liefst uitjes zonder gids. Voor Leo Verkerk omdat hij zich stoort aan de strakke tijdschema’s die gidsen vaak bij een excursie hanteren. Te veel gehaast... „En bij terugkomst staat de volgende groep toeristen al te trappelen.”

Grace mailt dat zij twee jaar geleden in Barcelona op excursie een ’groep zeer vervelende, klagende bejaarden’ trof. „De sfeer was behoorlijk verziekt! Liever zelf bepalen wat ik wil doen en zien.”

Voor Wil Lankhoorn zijn de activiteit en omgeving belangrijk om te bepalen of een gids noodzakelijk is. Zo is het handig om een gids bij zich te hebben bij het vogelspotten.

Maar over het algemeen geldt: „Leker zelf eropuit. Dan maak je vaak ook leuke dingen mee.”

Veilig

Altijd ga ik met een groep, want als ik wat mankeer, zorgt de leiding ervoor dat ik veilig thuis kom.

Joks van Veen

Rustig aan

In Europa huren wij vaak een auto. We doen alle excursies zelf omdat je dan zo lang kunt blijven als je wilt. Geen gehaast of verplicht ergens onderweg eten. De excursies zijn trouwens ook meestal veel te duur.

Wil Lankhoorn

Strak schema

Wij gaan nooit met een gids op pad. Het is best leuk als iemand iets over het gebied vertelt, maar het is toch een beetje ’volg de leider’. Wij gaan op eigen houtje, dan heb je de tijd voor jezelf. Een gids heeft vaak een strak tijdschema.

L. Verkerk

Doe-het-zelf

Wij gaan het liefst zelf op ontdekking uit. Meestal komen we op plekjes die niet in de boekjes worden beschreven maar die enorm de moeite waard zijn. Ook steden verkennen we zelf. Achter een gids aan lopen is niet aan ons besteed. In een grot of kaasmakerij ontkom je er meestal niet aan.

Marijke van Beers

Beperkingen

Mijn ideale vakantie is een cruisevakantie, maar dat was dit jaar helaas beperkt mogelijk. Het was niet toegestaan om zelf van het schip te gaan en de omgeving te verkennen. Dat heeft ons ervan weerhouden om weer op cruisevakantie te gaan.

Grace