De ideale stek op de Veluwe om even te stoppen tijdens een fiets- of wandeltocht

Als ik via de A1 richting het oosten rijd, realiseer ik me telkens weer dat ik te weinig op de Veluwe kom, de laatste keer vorig jaar oktober. Niet alleen vanwege de prachtige natuur, maar ook vanwege de lieflijke dorpen met leuke horecazaken. Een van die dorpen is Otterlo, waar we deze week een bezoek brengen aan De Waldhoorn.

Deze zaak bestaat al 200 jaar en begon als pleisterplaats voor doortrekkende reizigers en ontwikkelde zich tot veelzijdig trefpunt voor liefhebbers van natuur en cultuur. Dat is het nog steeds, te zien aan de gestalde fietsen van mensen die een dagtochtje door de omgeving maken.

De Waldhoorn heeft meerdere terrassen, een binnentuin, tuin, twee restaurants en ook nog een boerderijwinkel met streekproducten. Ze zijn bovendien aangesloten bij Dutch Cuisine dat zich inzet voor het gebruik van lokale Nederlandse en seizoensgebonden producten.

Bekijk ook: Op dit terras in de jachthaven van Uitgeest is het erg goed toeven

We nemen plaats in de voortuin, op de bankjes onder een parasol. De tuin is speels ingericht met bloempotten, kleurrijke kussentjes, beelden en BBQ in het midden. Overigens zit je overal beschut tegen zon of regen. Het terras is weliswaar vol, maar straalt rust uit op deze zonnige middag. De obers dragen oortjes en de dame die de cappuccino en fles water brengt, geeft direct door dat we willen bestellen. Top. De cappuccino wordt met een flink honingkoekje ernaast geserveerd, lekker.

Ⓒ Reza Bakhtali

We nemen de tomatensoep, geserveerd in een weckpot, zonder broodje overigens, al staat dit duidelijk vermeld op de kaart. De soep is duidelijk huisgemaakt, met blokjes wortel en courgette en schuim van Thais basilicum. Daarnaast tonen van selderijblad. Hij had wellicht net iets dikker gemogen, maar is goed op smaak en de groenten zorgen voor bite. De soep is bovendien precies goed heet.

Dat geldt niet voor de flammkuchen met gerookte Veluwse ham, crème fraîche, overjarige Barneveldse kaas, rucola, balsamico-stroop en pijnboom- en zonnebloempitten. Dit is geen vergissing, hij wordt bewust op kamertemperatuur geserveerd, lezen we terug op de kaart. Om praktische redenen, vermoeden we. De korst is mooi krokant en hij is rijkelijk belegd. De fijn geraspte overjarige kaas klinkt leuk, maar eigenlijk voegt die weinig toe naast de al zoute Veluwse ham. We krijgen hem overigens niet op en de ober is zo vriendelijk om het in te pakken.

We sluiten af met een panna cotta van geitenyoghurt in wafelvorm met custard en crème van rode biet, aardbei, honing-tuiles (luchtig koekje) en viooltjes. Het ziet er prachtig uit, smaakt heerlijk en is niet te zoet.

De Waldhorn is een ideale plek om even te stoppen, wel met het risico dat je niet meer aan wandelen of fietsen toekomt.

De Waldhoorn

Dorpsstraat 2, Otterlo

tel. 0318-591 239

de-waldhoorn.nl