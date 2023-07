Deze auto’s vergelijkbaar met de Peugeot 208 koop je voor 20.000 euro

Occasionselectie

Peugeot 208 (2019 – heden)

De 208 is zowel nieuw als gebruikt heel populair. Begrijpelijk, want hij oogt heel volwassen en modern. Het kleine stuur waar de instrumenten overheen zijn te zien, vraagt wellicht even gewenning, daarna werkt het lekker. Zowel qua interieur als bagageruimte (265 liter) is de 208 krapper dan zijn concurrenten. Door het grote aanbod is de ideale 208 in de gewenste kleur gemakkelijk vindbaar. De 75 kW-versie is voor de meeste gebruikers sterk genoeg. Het verbruik ligt tussen 1 op 15 en 1 op 18. Bij de Peugeot-dealer in Alblasserdam staat een grijze ‘Active Pack’ (75 kW, 2021, 38.000 km) voor € 19.995.

Renault Clio (2019 – heden)

De 208 mag dan heel populair zijn, deze Clio doet daar nauwelijks voor onder. In die vergelijking heeft de Renault een paar pluspuntjes, in de vorm van een veel grotere bagageruimte (318 liter) en een iets ruimer interieur. Uiteraard is de Clio lekker comfortabel, fijn in de stad maar vooral op langere ritten. De 1,0 liter benzinemotor is er in twee specificaties; voor veel automobilisten is de TCe 90 sterk genoeg. Daarmee rijdt de Clio zomaar 1 op 19. Zo’n Clio, in vrolijk lichtblauw en in de complete uitvoering ‘Intens’ (2021, 7.600 km (!)), vinden we bij de Renault-dealer in Amersfoort, met een jaar garantie voor € 19.990.

Toyota Yaris (2020 – heden)

Als tegenwicht voor die twee Fransen zetten we de huidige Yaris neer. Uiterlijk is de Yaris geen allemansvriend, dat is waar. Het occasionaanbod is duidelijk kleiner dan van de twee andere auto’s. Hij is net groot genoeg voor vier personen, heeft 347 liter bagageruimte, maar ook een flinke dode hoek rechtsachter. Heel goed is dat elk exemplaar is voorzien van adaptieve cruisecontrol, rijstrookcorrectie en automatisch remmen voor obstakels, plus tien jaar fabrieksgarantie. De hybrideversie is gewild voor wie wat meer kilometers rijdt, de moderne 1,5 driecilinder (89 kW!) is lekker soepel en haalt ook best 1 op 20. Bij een dealer van een ander Japans merk in Barneveld staat een zwarte 1.5 ‘Dynamic’ (2021, 20.000 km) voor € 19.950.

Technische aandachtspunten

Peugeot 208

Er is één aspect aan de 208 plus zijn ‘concerngenoten’ waar we niet omheen kunnen. De driecilinder PureTech-motoren hebben een vreemde constructie waarbij de distributieriem ín de motorolie loopt. Aanvankelijk waarschuwden we er alleen voor om in elk geval exact de juiste specificatie motorolie te gebruiken. Zo niet, dan kunnen er vezels van die riem door de motor zwerven en voor onverwachte, kostbare reparaties zorgen. De laatste tijd horen we steeds meer klachten over deze motoren. Een goede garantie en pechhulp zijn een voorwaarde, maar eigenlijk wil je dit niet!

Renault Clio

Bij deze generatie Clio komt het voor dat het digitale dashboard compleet uitvalt. Lastige consequentie is dat dan niets het meer doet. Starten en naar de garage rijden is ook niet meer mogelijk. Dat lijkt rampzaliger dan het is, want in werkelijkheid is het een software-foutje. Je moet het durven, maar het is zó zelf te verhelpen. Maak één accupool los, vijf minuten helemaal niks doen, zet ‘m weer vast en de kans is groot dat het probleem is opgelost.

Toyota Yaris

Waarom zijn we niet verbaasd? Deze Yaris is een echte Toyota, of een schoolvoorbeeld van een Japanse auto, dat kun je ook zeggen. Met regulier onderhoud gaat er gewoon niks kapot. Hoe fijn de die betrouwbaarheid is, ondervind je pas als je weleens met domme pech langs de snelweg hebt gestaan. Met deze Yaris zal je dat niet gebeuren.

Beste keus

Smaak is ook in deze klasse belangrijk, wat grotendeels het succes van de Peugeot 208 verklaart. Nuchter bezien zou de Clio de voorkeur boven de 208 krijgen. Puur feitelijk is de Toyota Yaris in alle opzichten de betere auto. Sorry, Peugeot!

