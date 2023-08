De yurt van Nine (35) was een monsterklus, maar mooi dat ’ie nu is!

De yurt van Nine Smeets is een kleurrijke blikvanger in het groen van het bos van Natuurcamping Fazantenhof in Hollandsche Rading. Het feloranje met de originele motieven in blauw, groen, bruin en roze maken direct vrolijk. En ook nieuwsgierig naar wat er achter die bonte deuren in de grote ronde tent zit.

Maar allereerst het verhaal achter de yurt. Of liever gezegd: de ger, want hoewel iedereen de grote, ronde en traditioneel Mongoolse tent een yurt noemt, is het eigenlijk een ger, vertelt Nine. De yurt is het land waar de ger op staat, zo leren we.

Nine heeft zelf ook het nodige geleerd sinds de aanschaf van het opvallende buitenverblijf. De ronde tent is een begin van de verwezenlijking van haar droom: wonen in een hutje in het bos met op een stukje land erbij een mini-glamping met daarop onder meer een pipowagen, boomhut, Finse cottage, trekkersplekjes en een yurt. Die laatste is er nu.

„Via de ex-vrouw van een collega van een vrouw bij mijn moeder op cursus. Kun je het nog volgen?” lacht ze. „De eigenaresse had er zelf 4,5 jaar in gewoond, maar had een pipowagen gekocht. De yurt mocht gratis worden opgehaald.”

Monsterklus

Dat klinkt als een buitenkansje en dat was het ook. Ware het niet dat, eenmaal in de vrachtwagen gemikt en opgezet in de varkensstal van een kennis, bleek dat de doeken, balken, stokken – eigenlijk alles – de nodige aandacht en liefde konden gebruiken. „Er was weinig onderhoud aan gepleegd en ik had nog geen idee wat ik ermee ging doen en waar ik hem zou laten, maar ik had in elk geval een yurt!”

Vervolgens begon – zoals later zou blijken – de monsterklus. De buitendoeken bleken zo vies dat ze niet schoon te schrobben waren, motten hadden het viltdoek aangevreten, enkele van paardenhaar gevlochten banden waren afgebrokkeld, het verfwerk van onder meer de deur en de staanders bleek afgebladderd, de binnenkachel bleek niet compleet, een vloer ontbrak...

„In eerste instantie ging ik samen met mijn vader twee dagen naar de loods om te klussen”, aldus Nine. „Dat werden er al snel drie, totdat we op het laatst zes dagen per week bezig waren. ’s Avonds speurde ik het internet af naar materialen of naar tips wat ik het beste kon doen en hoe ik het ’t beste kon aanpakken.”

Het nodige werd vervangen, het verfwerk opnieuw gedaan, waarbij de originele motieven behouden bleven, het vilt werd met anti-mottenspray behandeld en de houten wanden met dubbelgekookt lijnzaadolie... En dat allemaal in de winter van vorig jaar die nat en koud was. „De verf droogde voor geen meter en het was zo koud dat ik uiteindelijk in mijn wintersportkleding stond te klussen!”

Overal en nergens werden nieuwe banden, lussen, vilt, een speciale lichtkoepel en andere ontbrekende en benodigde materialen vandaan gehaald. Tot het moment dat alles compleet en weer mooi was en de yurt – pardon, de ger – kon worden opgezet.

Ook dat stuitte op de nodige hobbels. Letterlijk. „De plek bleek niet recht en die moest worden opgehoogd. Uiteindelijk liggen er zo’n 200 tegels onder, met daarop een constructie van houten balken, triplexplaten, isolatie en uiteindelijk de laminaatvloer.”

Dat allemaal ook rond moest worden gezaagd, want de tent is nu eenmaal rond. Hij werd ingericht met een Arabisch bankje, een heuse ronde keuken, een heerlijk zacht kingsize bed van 1.80 bij 2.10 meter en afgestyled met onder meer traditionele alpaca-poncho’s van haar vakantie in Ecuador.

Bloed, zweet en tranen, drie maanden en 400 schroeven verder stond-ie dan eindelijk. Sinds april maakt Nine er gebruik van en verhuurt ze hem ook. Ze heeft hem de naam Het Thuisland gegeven, een voorschot op de naam van haar mini-glamping die uiteindelijk zo zal worden genoemd.

„Yurt is modern Turks voor thuisland en dat past heel goed, want hij voelt, naast mijn tent, als een tweede huis. Ik ben er het liefst als ik wat rust nodig heb, om even aan de drukte van werk te ontsnappen. Ik ben net als freelancer begonnen, dat is best hectisch, met veel nieuwe indrukken. Dit plekje is ideaal om je back to basic terug te trekken. Even tijd voor mezelf, een boekje lezen, mediteren...”

„Ik maak ook veel wandelingen, de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug is zo prachtig en rustgevend! Zodra je uit de yurt stapt, hoor je overal de vogeltjes om je heen, spechten die hoog in de bomen tikken. Alleen maar natuurgeluiden.”

Toendra

Hoewel de traditionele yurts die in Mongolië als thuisbasis worden gebruikt na weken van over de toendra zwerven, niet voor het Nederlandse klimaat met alle wind en regen zijn gebouwd, is Nines Thuisland ook in tijden van minder fraai weer comfortabel. „Binnen is het met de kachel opgestookt zo warm, dan is het echt een behaaglijk plekje. Door de seizoenen mee te maken, leer je ook te waarderen wat anderen slecht weer noemen.”

De camping gaat dicht in de winter, al is Nine in gesprek met de eigenaar om hem daar te laten staan. „Een yurt vergt veel onderhoud. Eens per jaar moet je hem helemaal nalopen, hij moet meermaals worden gelucht en warm gestookt en natuurlijk schoongemaakt.”

„Met het opbouwen ben ik zo een of twee dagen bezig, daarom heb ik de stille hoop dat hij mag blijven staan. Anders ga ik hem opslaan en op zoek naar een nieuw stekje.”

Of zij er, net als de vorige eigenaresse, in zou kunnen wonen? „Ik mag er niet permanent in wonen, maar als dat zou mogen, zou ik het wel kunnen”, vermoedt ze. „Ik hou ervan om in het bos en veel buiten te zijn.”

„Ik kan met trots op dit proces terugkijken. Mijn ouders zijn mijn steun en toeverlaat geweest, de grootste cheerleaders die ik me kan wensen. Elk idee juichten ze enthousiast toe. Mijn moeder heeft heel veel geschrobd, mijn vader alles geklust, mijn jongere broer heeft meegeholpen bij het ophalen en afbouwen in oktober, mijn oudere broer en zijn vriendin hebben geholpen met het platform bouwen en opbouwen...”

„Pittig, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit met mijn vader, maar eigenlijk de hele familie heb kunnen doen. Het is een behaaglijke en comfortabele plek geworden waar iedereen tot rust kan komen.”