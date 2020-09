Nederland kiest: camping of hotel?

Dat Nederland een campingland is, bleek weer na de oproep deze week; in groten getale reageerde u. Een meerderheid verblijft liever op een camping dan in een hotel, want, zo ervaren velen, op een camping hoef je echt niet aan comfort in te boeten. Al zijn er mensen die vroeger veel kampeerden, maar vanwege hun leeftijd tegenwoordig liever in een hotel verblijven.

Maar het kan ook andersom, schrijft Herman Kuipers. Jarenlang verbleef hij in hotels, maar de kamers stelden dikwijls teleur, totdat hij twee jaar geleden een camper probeerde. „Queensbed, alles erop en eraan. We reden via de Elzas tot aan Annecy. Wat hadden we het naar ons zin!”

Voor Tineke de Graaf gaat er niets boven de caravan. „Al vele jaren gaan wij op stap met de caravan! Heerlijk op een camping staan en vaak je eigen plekje uitzoeken. Nu de kinderen niet meer meegaan, kunnen we sneller ergens anders heen. Natuurlijk doen we weleens een weekendje in een hotel, maar dat vinden we na twee nachten genoeg.”

Zo kiezen meer mensen voor een hotel tijdens een korte (steden)trip, maar voor de grote vakantie staat de camping op nummer een!

Natuur

Al vele jaren zijn wij fervente kampeerders. Eerst met de kinderen en later samen met ons hondje in een caravan. Het gevoel van vrijheid is heerlijk. Je eigen bed en wc en toch in de natuur op de mooiste locaties.

Gijs en Wil

Comfort

Na ruim 25 jaar met een caravan door Europa te hebben gereisd, verblijven we de laatste 20 jaar in hotels. Het waren fantastische vakanties, maar er was ook veel trammelant aan je trekhaak en gedoe onderweg. Blij dat we zijn overgestapt naar zoveel comfort en gemak.

Herman Kuipers

Leeftijd

Voor ons staat een vakantie in de caravan op nummer een. Helaas hebben ermee moeten stoppen vanwege onze leeftijd en hebben er nu grote moeite mee om een hotel te boeken. Ook een cruise zou nu leuk zijn, maar in verband met corona is dat niet verstandig.

Hanny van der Veer

Makkelijk

De vraag hotel of camping is voor ons geen vraag. Wij doen namelijk beide. In de grote vakantie gaan wij vier weken naar Italië. De caravan staat daar gestald. Midweekjes en uitjes doen wij in een hotel. Meestal in Nederland, soms in het buitenland.

Cor Harmsen

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/540822833/nederlanders-houden-van-natuurwateren

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/2004416412/bloedheet-nederlanders-blijven-t-liefst-dicht-bij-huis

Volgende week: Heeft u plannen voor de herfstvakantie? Mail naar [email protected].