Eiwitten opkloppen? Met deze tips kan het niet mislukken

Scheid het eiwit goed van de eidooier

De allereerste stap is essentieel. Zorg dat er géén eidooier door jouw eiwit zit, want eierdooier zorgt ervoor dat het eiwit minder goed stijf wordt. Gebruik ook alijd verse eieren, want daarvan zijn de eidooiers steviger.

Je kunt een ei-scheider gebruiken, maar je kunt het in principe ook heel goed met je handen of met de schalen van de eieren doen.

Zorg dat je altijd twee schone bakjes klaar hebt staan. Open het ei boven je hand, zeef met je vingers het eiwit eruit terwijl het eigeel op je hand blijft liggen. (Dit doe je natuurlijk boven een van je bakjes en niet boven de spoelbak…)

Schoon, schoner, schoonst

De volgende tip is mogelijk nog essentiëler. Je handen en al het gereedschap, bakjes, apparaten, gardes en pannenlikkers moeten brandschoon én vetvrij zijn. Maak al je kookgerei extra goed schoon met heet water en droog af met een schone theedoek of keukenpapier voordat je begint met het kloppen van de eiwitten.

Roestvrijstaal

Gebruik een kom van glas of roestvrijstaal voor het opkloppen van eiwit. Andere varianten zijn namelijk moeilijker echt goed schoon te maken. Eiwitten hebben de eigenschap dat ze makkelijk smaak overnemen. Heel gunstig voor een dessert, maar minder gunstig als het gerecht opeens naar aluminium smaakt. Dat wil je niet.

Eiwitten die je klopt groeien flink in volume. Het is dus heel handig als je een grote kom gebruikt, zodat al je stijfgeklopte eiwitten er makkelijk inpassen.

Tip: voeg een klein snufje zout toe. Dit zorgt ervoor dat de eiwitten beter geklopt kunnen worden.

Garde

Klop met een garde of een staafmixer en zorg dat de eiwitten op kamertemperatuur zijn. Klop de eiwitten totdat ze niet meer doorzichtig zijn en stijve pieken geven. Een goede graadmeter is altijd om te testen of je de kom kunt omkeren zonder dat de inhoud eruit valt.

Opgeklopte eiwitten kunnen het beste zo snel mogelijk verwerkt worden. Gebruik daarbij altijd een pannenlikker waarmee je voorzichtig de stijve eiwitten door het gerecht of beslag spatelt. Doe je dat voorzichtig, dan behoud je de luchtigheid en dat geeft een perfect eindresultaat.