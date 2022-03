Dit hotel in Noordwijk is een designparel vol verrassingen

Sinds de jaren 30 deed het pand aan de Prins Hendrikweg in Noordwijk al dienst als hotel. De huidige eigenaren van Benedict Noordwijk toverden het pand om tot een designparel vol verrassingen dat vorig jaar juli openging.

Dat was een avontuur, net als ons verblijf. Midden in storm Eunice komen we bijna letterlijk aangewaaid, maar de inrichting, kleuren, kunst en het design omarmen ons als een warme deken. Zeventien tinten grijs zijn gebruikt om oases van rust van de 24 appartementen te maken. Er zijn studio’s met uitzicht op groen, zolderkamers met balkenplafonds, familiekamers met (designverantwoorde) stapelbedden, elk met een eigen charme.

Vooral met de nodige kunst, veelal afkomstig uit eigen beheer. Zo prijkt er boven onze grijsgroene bank een foto van vrouw in bikini. Met windkracht 11 buiten lonkt een dergelijke outfit niet echt, maar het strand van Noordwijk met haar beachbars ligt op loopafstand, evenals het centrum.

De charmante ruime bedstee is voorzien van een goed matras. Erin slapen had ook gekund, maar we gaan toch voor de grote boxspring in de aangrenzende slaapkamer, waar we ook het vrijstaande bad laten vollopen. Al is de ruime regendouche ook fijn.

Duurzaam

Grappig genoeg hebben alle kamers een klein keukentje. Het stokbrood op het grijze keukenblad peuzelen we samen met het kaasje in de koelkast aan de zwarthouten ovale tafel op.

Dat stokbrood en toebehoren zijn te bestellen via de guest guide: Benedict Noordwijk is een hotel zonder personeel, al is Kirsten vaak aanwezig om gasten te verwelkomen. Via deze weg kun je ook fietsen of diner bestellen. Zo wil Benedict de lokale ondernemers stimuleren. Sowieso staat goed ondernemen hoog in het vaandel: sommige mensen die er werken wachten op een verblijfsvergunning en worden door het stel van werk én huisvesting voorzien.

Het pand is verder volledig duurzaam, met onder meer warmtepompen, zonnepanelen en driedubbel glas, tot schoonmaakmiddelen zonder chemicaliën aan toe. Elke kamer kent een ingenieuze luchtcirculatie die de toch al zo schone lucht waar kuuroord Noordwijk bekend om staat, nog zuiverder maakt.

Code

Bij het boeken wordt een code gemaild waarmee je niet alleen de kamer in kunt, maar ook de salon: een woonkamer met honesty bar, ingericht op een manier die je als designliefhebber bijna afgunstig maakt. Die stijl is te danken aan Paul Linse met zijn gelijknamige studio, ook verantwoordelijk voor de inrichting van het restaurant van het Rijksmuseum en de lobby van The Dylan hotel.

Over alles is zorgvuldig nagedacht. Overal is wel wat te zien, alsof je in een verrassende galerie verblijft. In Benedict Noordwijk kom je voor je rust. Zelfs tijdens een zware storm.

In ’t kort

Interieur: Verrassend, prikkelend, praktisch en design.

Locatie: Op loopafstand van het centrum en het strand, met eigen parkeergelegenheid voor de deur.

Service: Op aanvraag, via de guest guide of met een appje is zo’n beetje alles wat je wilt, aan te vragen.

Praktisch: Benedict Noordwijk telt acht typen appartementen, van penthouse tot klein(ere) kamers. Prijzen vanaf €179 voor een kleine(re) kamer in het laagseizoen. benedictnoordwijk.nl

