Tonnie (75) is trots op zijn Barkas: ’80 is de gebruikelijke snelheid’

Eigenaar

Tonnie Jacobs (75), werkte in de zorg

Auto

Barkas B-1000

Bouwjaar

1966

Geschatte waarde

niet bekend

Verbruik

1 op 8,5

Motor

Drie-in-lijn, tweetakt, 992 cm3

41 pk

Toekomst

„Het enige wat ik af en toe moet doen, is de tweetaktbenzine mengen.”

„Ik ben mijn werkzame leven als leerling-monteur begonnen en was toen al weg van het tweetakt-gebeuren: simpel en betrouwbaar. Mijn zoon Mark kocht een Trabant en bij mij kwam het tweetaktgevoel weer bovendrijven. Ik kocht een slechte auto die nu als nieuw weer hier op het pad staat.

In 2017 hoorde ik van vrienden dat de buurt een busje onder zeil stond. We reden erheen en het bleek een Barkas combi te zijn. De eigenaar wilde niets van verkoop weten, maar wist waar er nog een te koop stond. Dat was deze B-1000. Met heel veel gaten en een interieur dat er los bij zat. We hebben de auto met de hele familie in drie jaar teruggebracht naar nieuwstaat.

Alles wat er nog aan onderdelen en materialen is, komt uit het voormalige Oost-Duitsland. Zo vond ik een vervangend deel in Chemnitz, maar de verkoper wilde het niet verzenden. Dan moet je 800 kilometer rijden om het op te halen... Mijn zoon Mark deed het laswerk en mijn vrouw hield zich met het interieur bezig. Een heel project, maar het leuke is dat je steeds weer iets dichter bij je doel komt.

Het rijdt prettig. Hij loopt ruim 100, maar 80 is de gebruikelijke snelheid. De vier trommels zijn niet bekrachtigd, maar het remt goed; het is de techniek van die tijd. Overal waar je komt, ben je blikvanger. Je ziet ze bijna niet en zeker niet in deze personenuitvoering. Als we met de hele familie of een vriendengroep ergens heen gaan, dan gaan we met de Barkas.”