Ct-scan hart kan levens redden

’De dokter zei: u heeft nog een jaar te leven’

Chermaine Kwant (35) had pulmonale hypertensie. Door deze ziekte, met een verhoogde bloeddruk in de longen, was de verwachting dat haar hart ermee op zou houden. Maar ze redde het. Op 29 november komt haar boek Een ontiegelijk lange adem uit. En daarnaast rondt ze binnenkort ook haar studie medicijn...