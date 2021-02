Coronakilo’s? Lezers zijn door het vele thuiszitten juist afgevallen!

We hadden de vraag voor de Check-in van deze week beter kunnen formuleren, want de aanname dat lezers door het vele thuiszitten in corona-tijd zijn aangekomen, lijkt onjuist. Er kwamen alleen reacties binnen van mensen die zijn afgevallen. En dat heeft verschillende oorzaken.

Veel mensen zijn bijvoorbeeld gaan sporten. Zo is Ria de Wit is in de periode dat we allemaal meer thuis zaten, de nodige kilo’s kwijtgeraakt. „Ik ben 13 kilo afgevallen sinds ik thuis yoga ben gaan doen.” Andere lezers zijn vanwege stress afgevallen. Ella de Hoorn schrijft: „Ik ben juist 6 kilo kwijt vanwege stress door corona, maar ik ben er niet rouwig om, er mag nog meer af hoor.”

Joan Speel schreef bovendien over haar schrijnende situatie. „Als zzp’er (toeleverancier van wijnen in de horeca) heb ik nu al bijna een jaar geen werk meer en het spaargeld is op. Ik ben om de wijnen en de lagere kosten voor levensonderhoud naar Spanje verhuisd. Ik val samen met mijn hondje extreem af. Inboedel verkocht. Nog een maand elektriciteit en internet. Ik heb uit wanhoop een crowdfunding opgestart. Ik hoop dat er meer aandacht is voor mensen in vergelijkbare situaties.”

Twee keer vasten

Ik ben juist kilo's afgevallen, het is de perfecte tijd om te gaan vasten. Mijn man en ik vasten twee dagen per week en zijn beiden kilo’s kwijt. Corona heeft ook – al is het nogal beperkt – positieve invloeden.

Pamela Bakker

Meer tijd over

Ik weeg inmiddels 7,5 kilo minder dan afgelopen zomer. Juist door het thuiszitten kan ik meer sporten en wat kleine aanpassingen in de voeding helpen ook mee. Zo ga ik dat nog heel lang volhouden, want het bevalt mij prima!

Lidewij Nicolai

Juist afgevallen

In deze coronatijd ben ik gelukkig wat kilo’s kwijtgeraakt. Toen ik hoorde dat corona harder toesloeg bij mensen met een te hoog BMI, ging de knop om. Nu is mijn BMI goed. Het volhouden viel me mee. Je bent veel thuis en er zijn geen drankjes/etentjes met vrienden.

Cathy Janvier

Dramatisch

Mensen moeten niet zo dramatisch doen, maar goed bewegen en gezond eten. Persoonlijk ben ik zelfs een kilootje of wat lichter; veel groente, kleinere porties over de hele dag en daar mogen beste dagelijks een paar glaasjes wijn bij ’verdampen’. Het leven is een feest en je moet er zelf iets van maken.

Jeroen L.M. Winters

Sport en voeding

Ik ben juist afgevallen, er is 10 cm van de buikomtrek af, zonder operatie, afvalpillen of wat dan ook. Maar gewoon door sporten en gezond te eten. Mensen zoeken gewoon excuses voor het aankomen. Eerst hadden ze geen tijd door werk en reistijd nu komt het ineens door corona.

Lex Grit